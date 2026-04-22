Navalnyj z Monaka, nebo Putinova reklama? Influencerka prosí Kreml, aby řešil problémy Rusů

Gubernátor Novosibiřské oblasti Andrej Travnikov odvolal svého náměstka, regionálního ministra zemědělství Andreje Šindělova. „Důvodem k tomu byly nahromaděné signály a kritika různých oblastí jeho práce – neoperativnost zavádění opatření státní podpory zemědělcům, narušení realizace programu integrovaného rozvoje venkova, nedostatečná úroveň veterinární bezpečnosti,“ nechal se v pondělí slyšet šéf regionu hluboko v ruské Sibiři.
Zpráva významná na první pohled pouze pro farmáře v Novosibiřské oblasti má celoruský přesah. Je to pomyslné vítězství populární ruské influencerky nad úřady. Alespoň tak to může cítit. I když ve skutečnosti jde o operativní hašení jednoho z nemála skandálů, které hýbou ruskou společností a výrazně sráží popularitu Vladimira Putina.
„Chci natočit poselství prezidentovi naší země Vladimiru Vladimiroviči Putinovi. Dělám to jménem lidu, i když mě o to neprosil. Ale uvnitř sama cítím, že tohle video je nutné natočit.“ Těmito slovy zahájila své devatenáctiminutové video Viktoria Boňová, tvůrkyně obsahu na Instagramu s 13,5 milionu sledujícími žijící více než 16 let v Monaku.
Milovnice luxusu
Boňová není žádná aktivistka. Pokud nebudeme počítat šíření konspiračních teorií o covidu a mobilních sítích páté generace (5G). Do povědomí Rusů se zapsala jako účastnice mimořádně úspěšné reality show Dom 2, kde vydržela celý rok. Posléze dělala kariéru moderátorky na zábavním televizním kanálu TNT a ruské verzi MTV, vdala se a skončila na Francouzské riviéře.
Nyní se šestačtyřicetiletá milovnice luxusu živí jako influencerka. Před válkou ji ruská mutace Forbes umístila mezi top patnáct nejbohatších ruských blogerů. Sama Boňová tvrdí, že reklamní příspěvek na jejím Instagramu stojí 50 tisíc eur, storýčko, tedy dočasné krátké video, minimálně 15 tisíc eur.
Ve svém videoposelství Putinovi upozornila na nejpalčivější problémy, které poslední dobou trápí Rusy. Zmínila blokování internetu, problémy podnikatelů, ekologické problémy, pomalé řešení situace s povodněmi v severokavkazském Dagestánu, ale také na masové vybíjení dobytka, které vyvolalo napětí mezi farmáři a úřady na Sibiři a v Povolží.
„Lidé nyní křičí z plných plic. Sebrali jim to poslední, co měli, a dál je obírají. Byznys umírá,“ tvrdí Boňová. Její video mělo více než 23 milionů shlédnutí.
Kreml překvapivě zareagoval. Tiskový mluvčí Vladimira Putina Dmitrij Peskov uvedl, že „toto populární video s velkým množstvím shlédnutí“ v Kremlu viděli. „Jsou to skutečně výrazná témata. Ale hodně se na nich pracuje, je do toho zapojeno mnoho lidí a nic z toho se neignoruje,“ sdělil Peskov novinářům. Za což mu dojatá Boňová v následujícím videu poděkovala.
Nedostatek politického zastoupení
Ruští experti si lámou hlavu nad tím, co se to vlastně stalo. Známý ruský politolog a šéf Centra pro rozvoj regionální politiky Ilja Graščenkov poukazuje na jev způsobený potlačením opozice v Rusku. Když není, kdo by artikuloval názory lidí, lídrem se stává i náhodná osoba, třeba blogerka, která má možnost říct natvrdo, co si myslí.
„Absence organizovaných regionálních protestních vůdců dnes skutečně snižuje pravděpodobnost klasické politiky protestů v ulicích, ale to neznamená, že se přestala koncentrovat nespokojenost. Navíc právě poslední týdny ukazují, že nespokojenost nemusí vycházet ze stranických struktur, ale od náhodných, mimosystémových a mediálních figur,“ uvádí expert.
Podle jeho slov tak zvaný syndrom Boňové není náhodný rozruch, který zmizí stejně rychle, jak rychle se objevil. Má to být příznak nedostatku politického zastoupení.
„Když oficiální instituce neřeší nespokojenost ve společnosti, začnou ji artikulovat ti, kteří mají publikum, emoce a pocit svobody projevu,“ vysvětluje politolog.
„Systém se může domnívat, že rizika jsou nízká, protože neexistuje strukturovaný protest a neexistují jasní vůdci. Ve střednědobém horizontu je to ale nebezpečné. Vůdci v takových podmínkách nejsou vychováváni shora a nepocházejí ze systémové opozice. Vznikají na zlomu podrážděnosti, mediální popularity a prázdnoty politického pole. A čím silnější bude tlak ekonomických a každodenních problémů, tím vyšší je šance, že se nové Boňové začnou objevovat jako forma veřejné sebeorganizace,“ dodává Ilja Graščenkov.
Viníkem problémů není Putin
Příběh s Viktorií Boňovou jako ochránkyní slabých může mít ale docela jiné pozadí. Nelze zcela vyloučit, že šlo o marketingové žehlení popularity Vladimira Putina. Ta výrazně padá. Alespoň na poměry ruského autokratického režimu. Dokonce i státní sociologická agentura VCIOM indikuje snížení důvěry k Putinovi.
Podle průzkumu provedeného v první polovině dubna Vladimiru Putinovi důvěřuje 72 procent respondentů. A úřadu ruského prezidenta ještě o takřka šest procent dotázaných méně. Snížila se i popularita státostrany Jednotné Rusko. Ta lehce přesahuje 27 procent. Pět měsíců před volbami do Státní dumy to je velmi varovný signál.
Poselství Boňové adresované jedinému člověku, který muže vyřešit všechny problémy Ruska – jako za starých dobrých časů, se jeví jako reklama na Putina. Putin není viníkem problému, za ně mohou úředníci. Ti se ho bojí a proto mu nic neříkají. Ale jen Putin si na ně může došlápnout, aby v zemi byl pořádek, stabilita a lidi aby se měli dobře.
Poselství Putinovi může mít za cíl obnovit víru prostých Rusů v hlavu ruského státu. I když paradoxně skrz sociální síť, která je v Rusku považována za extrémistickou.
Slzy radosti, které Boňová prolévala, když ji Kreml (nikoliv Putin osobně) odpověděl, může být signál sledujícím jejího instagramového účtu, že všechny problémy budou vyřešeny. Ať spoléhají na prezidenta. A proto propad důvěry k ruskému vůdci se může dočasně zastavit. Nikoliv však natrvalo. Do dalšího selhání komunikace mezi režimem a společností.