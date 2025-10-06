King tu díla nechce, Murakamiho zakázali. V Rusku tisknou knihy falešných cizích autorů

Rusko žije pod tlakem západních restrikcí a snaží se s ním vypořádat po svém. Luxusní zboží je dodáváno přes třetí země. Čerstvá novinka iPhone 17 do Ruska jde třeba z Japonska. Kabelky italského módního domu Bottega Veneta míří do země Vladimira Putina přes Dubaj.
Takzvaný paralelní dovoz, tudíž import zboží, které si výrobci nepřejí dodávat do Ruska, a stejně tam míří s požehnáním Kremlu přes třetí strany, je zlatý důl pro podnikatele z Turecka i Střední Asie.
Válka dolehla i na ruský knižní trh.
Neznámou japonskou básnířku z období Heian se překladatelka pokusila najít s pomocí amerických a britských univerzit. Konzultovala Jumi Kaede s oxfordskou profesorkou Jennifer Guestovou. Nikdo o ní nic nevěděl. Do díla tajemné japonské autorky se mohli začíst pouze ruští čtenáři.