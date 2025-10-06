King tu díla nechce, Murakamiho zakázali. V Rusku tisknou knihy falešných cizích autorů

Premium

Fotogalerie 3

S válkou rovněž přišel zakázaný seznam autorů. Na indexu jsou jak knihy, které by měly nějakým způsobem propagovat LGBT+, ale také tituly ruských spisovatelů, kteří jsou označeni za zahraniční agenty či extremisty (ilustrační foto). | foto: Profimedia.cz

Jiří Just
  10:00
Lechman Geršel, Čžuncho Son a Jumi Kaede. Ruskem hýbe nevídaný skandál. Významná nakladatelství vydávají knihy fiktivních autorů. Tiskly si vlastní středověkou japonskou poezii i dějiny Izraele.

Celý článek je jen pro členy

Chcete číst prémiové texty bez omezení?

Předplatit

Rusko žije pod tlakem západních restrikcí a snaží se s ním vypořádat po svém. Luxusní zboží je dodáváno přes třetí země. Čerstvá novinka iPhone 17 do Ruska jde třeba z Japonska. Kabelky italského módního domu Bottega Veneta míří do země Vladimira Putina přes Dubaj.

Takzvaný paralelní dovoz, tudíž import zboží, které si výrobci nepřejí dodávat do Ruska, a stejně tam míří s požehnáním Kremlu přes třetí strany, je zlatý důl pro podnikatele z Turecka i Střední Asie.

Válka dolehla i na ruský knižní trh.

Neznámou japonskou básnířku z období Heian se překladatelka pokusila najít s pomocí amerických a britských univerzit. Konzultovala Jumi Kaede s oxfordskou profesorkou Jennifer Guestovou. Nikdo o ní nic nevěděl. Do díla tajemné japonské autorky se mohli začíst pouze ruští čtenáři.

Dočtěte tento exkluzivní článek s předplatným iDNES Premium

Měsíční

99
Předplatit
Flexibilní, bez závazků
Automatické obnovování

Roční

989
Předplatit
Nejlepší poměr cena/výkon
Ušetříte 17%

Dvouleté

1 889
Předplatit
Nejvýhodnější
Ušetříte 20%

Připojte se ještě dnes a získejte:

  • Neomezený přístup k obsahu Lidovky.cz, iDNES.cz a Expres.cz
  • Více než 50 000 prémiových článků od renomovaných autorů
  • Přístup k našim novinám a časopisům online a zdarma ve čtečce
Více o iDNES Premium
Máte už předplatné? Přihlásit se
Právě nejčtenější Premium články:
Vstoupit do diskuse

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.