Byla to krásná vize. Americký prezident Franklin Delano Roosevelt za druhé světové války věřil, že poválečný svět se musí opírat o mezinárodní organizace, které budou zajišťovat právo a spravedlnost na základě všeobecného konsenzu. Postupně vznikla celá řada organizací v čele s Organizací spojených národů (OSN), Mezinárodním měnovým fondem či Světovou zdravotnickou organizací.
Nový étos se brzy propsal i do světa sportu a roku 1984 vznikla v Lausanne Mezinárodní sportovní arbitráž (CAS) úzce navázaná na Mezinárodní olympijský výbor (MOV). Odvislost od mezinárodních organizací zakládaných po druhé světové válce na politické úrovni není náhodná. Přímou inspirací pro nové těleso byl totiž Mezinárodní soudní dvůr v Haagu zřizovaný OSN.
Mezinárodní organizace mají ovšem jeden notorický problém. Snadno se v nich prosazují autoritářské praktiky a veškerá jejich jednání zahaluje mlha netransparentnosti. Záhy se tak mění přesně v to, s čím měly původně bojovat. Jedním příkladem za všechny může být někdejší šéf MOV Juan Antonio Samaranch, původně sportovní funkcionář fašistického Španělska Francisca Franca, jenž nechal CAS zřídit.
Jeho vedení bylo nechvalně proslulé korupcí prakticky na všech úrovních, přijímáním výhod od pořadatelských zemí sportovních šampionátů a tvrdým zátahem na jakékoli kritiky uvnitř MOV. Pokud se říká, že ryba smrdí od hlavy, netřeba tuto myšlenku dále rozvádět…
Rozhodnutí „nezávislých arbitrů“
Nyní konkrétně ke kauze Ruska na mistrovství světa. Že se něco chystá, bylo jasné delší dobu. Stačí pozorně sledovat verdikty CAS, které vždy „záhadně“ kopírují nejnovější politiku Mezinárodního olympijského výboru, nebo jdou naopak naoko proti němu, aby ho chránily před odpovědností. Vždy však ve výsledku vyhovují tomu, co MOV zrovna může potřebovat.
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MOV sice tvrdí, že „politika do sportu nepatří“ a údajně se snaží hájit sportovce proti dopadům problémů, které je přesahují. Ve skutečnosti ale jde na ruku právě velké politice a zájmům nejsilnějších hráčů zákulisí světového sportu. Učinil tak skrze CAS v roce 2018, kdy osmadvaceti ruským sportovcům zrušil zákaz startu na olympiádě v Pchjongčchangu, učinil tak znovu v případě ukrajinského skeletonisty Vladyslava Heraskevyče letos v únoru. Proč by se měl teď začít chovat jinak?
Když tedy v červenci 2026 došlo k návratu Ruska do olympijského hnutí (a tedy na olympijské hry v Los Angeles v roce 2028), bylo jen otázkou času, kdy se ozve také CAS. A nezklamali jsme se. Ruský hokejový svaz napadl rozhodnutí Mezinárodní hokejové federace (IIHF), které ho vyřazovalo z budoucích mistrovství světa, a celá kauza putovala před „nezávislé arbitry“.
CAS sestavila rozhodčí panel, ve kterém zasedli Ital Giulio Palermo, Egypťan Ismail Selim a Brit Mark Hovell – všechno ukázkoví hokejoví experti. Rozhodnutí? Světe div se, jednohlasné. Pravdu mají Rusové, které poškodila hokejová federace. IIHF totiž nedoložila, že by ruští sportovci byli opravdovou bezpečnostní hrozbou, jak setrvale tvrdí. Pouhá procesní klička, nebo slovíčkaření, řeknete si? Ne tak podle prestižní mezinárodní organizace CAS.
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Návrat Rusů na mistrovství světa cítíme v našich krajích nejostřeji, poněvadž se dotýká hned dvou našich vášní. Zaprvé averze k Rusku, zadruhé mistrovství světa v hokeji, jež je považováno za náš národní klenot. To je zcela v pořádku. Při té příležitosti se ale sluší zamyslet nad širší strukturou amorfních těles jako je CAS.
Jakou roli přesně ve světovém sportu hrají? A jsou dobré k něčemu jinému, než je legalizování zájmů nátlakových skupin? Jedno je jisté. Rozhodně nemají za cíl chránit nebohého sportovce před zájmy velké politiky.