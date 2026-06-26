Blbá nálada v Moskvě. Průzkum odhalil působení války na obyvatele ruské metropole

Jiří Just
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Výzdoba Rudého náměstí v Moskvě u příležitosti oslav 80. výročí Dne vítězství ve druhé světové válce. (6. května 2025) | foto: Profimedia.cz

Moskva začíná cítit tlak války, kterou jejich země vede proti Ukrajině. Obyvatelé ruského hlavního města začínají pociťovat nejistotu.

Kdy to všechno skončí? V Moskvě se uskutečnil průzkum veřejného mínění. Obyvatelé ruské metropole se měli vyjádřit k nejasné a zároveň velmi citlivé otázce. Ta ve své podstatě skrývala vztah Moskvanů ke změně situace, případně atmosféry v zemi postižené válkou.

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Ačkoliv průzkum proběhl koncem května, tedy před ukrajinskými dronovými útoky, které zasáhly a citelně poškodily moskevskou rafinérii a oblíbená sousední obchodní centra na jihu ruského hlavního města, Moskvané vykazovali jistou beznaděj.

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