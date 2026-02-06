Nespravedlivá olympiáda. Absence ruské vlajky Moskvu stále popouzí

Olympiáda tak trochu stranou. Počasí v ruské metropoli přeje zimním sportům. Štědrá sněhová nadílka, slunečné počasí s mrazem láká aktivní sportovce do moskevských parků a lyžařských areálů. A zimomřivý milovníci zimních sportů by se za jiné situace mohli z pohodlí domova či barů těšit na olympijské hry, které startují v italském Milánu a Cortině d’Ampezzo.
Radost z aktuálního svátku zimních sportů není v Rusku příliš vidět. Naposledy byla olympiáda s nadšením oslavována loni na přelomu července a srpna, kdy si země připomínala 45. výročí letních her v Moskvě - pro Rusy ikonických a legendárních. Pětadvacátá zimní olympiáda se z jasných důvodů těší menší pozornosti.