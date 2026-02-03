Ruská opozice bude mít své zastoupení v Radě Evropy. Putinův režim zuří, opozičníci se porafali

Vedení Parlamentního shromáždění Rady Evropy (PACE) schválilo složení platformy pro dialog s ruskými demokratickými silami. Rusko bude v organizaci na prosazování lidských práv, demokracie a právního státu tvořené představiteli národních parlamentů členských států Rady Evropy zastupovat 15 opozičníků.
O místa v platformě usilovalo několik desítek ruských exilových politiků a aktivistů vystupujících proti Putinovu režimu a proti ruské válce na Ukrajině.
Na Západě je vidět zájem vytvořit exilovou protiváhu Putinově vládě po vzoru běloruské opozice vzdorující Alexandru Lukašenkovi.
Mezi jmenovanými členy platformy jsou známé tváře. Putinem deset let vězněný oligarcha Michail Chodorkovkij, šachový velmistr a spoluzakladatel Fóra svobodného Ruska Garri Kasparov, asi nejznámější členka skupiny Pussy Riot Naděžda Tolokonnikovová, v létě 2024 z vězení propuštěný politik a novinář Vladimir Kara-Murza mladší, předseda výboru střediska pro lidská práva Memorial Oleg Orlov, nebo právnička a spolupracovnice Alexeje Navalného Ljubov Sobolová.