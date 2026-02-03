Ruská opozice bude mít své zastoupení v Radě Evropy. Putinův režim zuří, opozičníci se porafali

Premium

Fotogalerie 36

Ruští opozičníci Garri Kasparov (vlevo) a Michail Chodorkovskij si povídají před začátkem panelové diskuse na Mnichovské bezpečnostní konferenci. (18. února 2023) | foto: Odd Andersen/ AFP/Profimedia

Jiří Just
Doporučujeme   18:00
Ruská opozice dostala místa v orgánu Rady Evropy. Moskva opozičníky podezřívá z plánů svrhnout režim. Těm však chybí jednota a hádají se mezi sebou.

Celý článek je jen pro členy

Chcete číst prémiové texty bez omezení?

Předplatit

Vedení Parlamentního shromáždění Rady Evropy (PACE) schválilo složení platformy pro dialog s ruskými demokratickými silami. Rusko bude v organizaci na prosazování lidských práv, demokracie a právního státu tvořené představiteli národních parlamentů členských států Rady Evropy zastupovat 15 opozičníků.

O místa v platformě usilovalo několik desítek ruských exilových politiků a aktivistů vystupujících proti Putinovu režimu a proti ruské válce na Ukrajině.

Na Západě je vidět zájem vytvořit exilovou protiváhu Putinově vládě po vzoru běloruské opozice vzdorující Alexandru Lukašenkovi.

Mezi jmenovanými členy platformy jsou známé tváře. Putinem deset let vězněný oligarcha Michail Chodorkovkij, šachový velmistr a spoluzakladatel Fóra svobodného Ruska Garri Kasparov, asi nejznámější členka skupiny Pussy Riot Naděžda Tolokonnikovová, v létě 2024 z vězení propuštěný politik a novinář Vladimir Kara-Murza mladší, předseda výboru střediska pro lidská práva Memorial Oleg Orlov, nebo právnička a spolupracovnice Alexeje Navalného Ljubov Sobolová.

Dočtěte tento exkluzivní článek s předplatným iDNES Premium

Měsíční

99
Předplatit
Flexibilní, bez závazků
Automatické obnovování

Roční

989
Předplatit
Nejlepší poměr cena/výkon
Ušetříte 17%

Dvouleté

1 889
Předplatit
Nejvýhodnější
Ušetříte 20%

Připojte se ještě dnes a získejte:

  • Neomezený přístup k obsahu Lidovky.cz, iDNES.cz a Expres.cz
  • Více než 50 000 prémiových článků od renomovaných autorů
  • Přístup k našim novinám a časopisům online a zdarma ve čtečce
Více o iDNES Premium
Máte už předplatné? Přihlásit se
Právě nejčtenější Premium články:
Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Člen vlády bezprecedentně vydírá prezidenta, pustil se Hřib do Macinky

Tisková konference poslaneckého klubu Pirátů ve Sněmovně před vyhlášením...

Turek nakonec na Kypr neletí. Musím být ve Sněmovně, uvedl a pomlčel o letadle

„Máme představu, že by mohla existovat pozice vládního zmocněnce pro Green...

Agrofert nečerpá žádné dotace, řekl Babiš. Reagoval na kritiku od šéfa ODS

Mimořádná schůze Poslanecké sněmovny k vyslovení nedůvěry vládě. Na snímku...

Znárodněte volby, převezměte kontrolu, vyzval Trump republikány

Donald Trump (19. ledna 2026)

Doporučujeme

Ruská opozice bude mít své zastoupení v Radě Evropy. Putinův režim zuří, opozičníci se porafali

Premium
Ruští opozičníci Garri Kasparov (vlevo) a Michail Chodorkovskij si povídají...

Komentář

Jsou staří digitálně diskriminovaní? Končící ombudsman Křeček nabídl zajímavé postřehy

Stanislav Křeček, ombudsman, veřejný ochránce práv (8. listopadu 2022)

Na Slovensku je nový ruský velvyslanec. Je hrdý na Putina, Poláci po něm lili barvu

Ruského velvyslance v Polsku Sergeje Andrejeva demonstranti polili červenou...

Pastrňák přiletí do dějiště OH dříve, chystá se i na zahájení. Bude vlajkonošem?

Na pozadí českých vlajek slaví David Pastrňák srovnání se Spojenými státy.

Názor

Umíme nejen oteplování, ale i ochlazování? Co dělat s klimatem, když se nám rozjíždí pod rukama

Stejně jako jiné světové ledovce, i ten Františka Josefa rychle mizí. Podle...

První olympijský skandál? Krasobruslaři zakázali týden před startem hudbu z populárního filmu

Tomas-Llorenc Guarino Sabate

Advantage Consulting, s.r.o.
TECHNOLOG VÝROBY VHODNÉ I PRO ABSOLVENTY S NÁSTUPNÍM BONUSEM 40-50.000KČ

Advantage Consulting, s.r.o.
Středočeský kraj, Ústecký kraj
nabízený plat: 40 000 - 50 000 Kč

Dalších 29 886 volných pozic

Přišli jste sem vykládat pohádky o hodnotách. Festival pokrytectví, řekl Babiš

Mimořádná schůze Poslanecké sněmovny k vyslovení nedůvěry vládě. Na snímku...

JazzFestBrno slaví čtvrtstoletí. Stylově a s velkými jmény

Americká zpěvačka, baskytaristka a kontrabasistka Esperanza Spalding.

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.