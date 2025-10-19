Kreml tuší nepříjemnosti. Situaci před volbami se snaží ovlivnit výměnou gubernátorů

Zvláště před volbami se pak Kreml pouští do kampaní, které mají zajistit dostatečnou popularitu a účast. A nejinak tomu bude i před parlamentními volbami v září 2026.
Protesty důchodců v letech 2005 či 2018 ukázaly, že ani Kreml nemůže veřejné mínění zcela ignorovat. Po celém Rusku se konaly obrovské protesty, které donutily Kreml ustoupit, byť dočasně a omezeně. Ve druhém případě dokonce došlo na absurdní obhajobu Vladimira Putina, že on o zvyšování věku odchodu do důchodu vůbec nic nevěděl a že vše organizovala vláda.
Kreml si nechává dělat detailní průzkumy veřejného mínění Federální službou ochrany, daleko detailnější, než jaké mohou poskytnout běžné veřejné služby. A podle všeho Kremlu vyšlo, že zdražování a pokračující válka nejsou mezi obyvatelstvem zrovna nejpopulárnější.
Jak zklidnit situaci v regionech
Není tak ani divu, že se Kreml, respektive Staré náměstí, kde sídlí prezidentská administrativa, připravují na případnou nevoli mezi obyvatelstvem spojenou s plánovaným zvýšením DPH o dva procentní body na 22 procent, snížením prahu pro její platbu na 10 milionů rublů či uvažovaným zrušením OSVČ. Vzhledem k tomu, že již nyní dochází k problémům jak v maloobchodě, tak i u firem, které dusí rostoucí náklady i drahé úvěry, dají se očekávat další problémy.
Firmy buď přenesou růst plně na zákazníky, nebo bude hrozit vlna bankrotů. V obou případech nepůjde o nic jiného než o nepříjemnosti pro Kreml. A je více než jasné, že největší břemeno růstu nákladů ponesou nejzranitelnější skupiny v čele s důchodci a státními zaměstnanci.
I proto se mluví o nové iniciativě, která by měla odvést pozornost od dalšího růstu cen, ale i od pokračující války. Kreml podle všeho připravuje vlnu výměn na pozicích gubernátorů, která by měla některé nejméně populární postavy nahradit jinými, o něco populárnějšími. Na gubernátory se totiž často svalují i chyby, které ve skutečnosti učinil Kreml. Efekt je přitom dvojí, kdy nahrazení nepopulární postavy přináší zklidnění situace v regionu, ale také podporu Jednotnému Rusku.
Specifickou postavou, která by se měla dočkat nahrazení, je Georgij Filimonov z Vologdské oblasti. Ten přitom nastoupil jen na podzim 2023, nicméně od té doby budí tento excentrický ultrapatriot a ctitel Stalina extrémní pozornost médií. Filimonov je obzvláště radikální v tažení proti alkoholu. Snažil se vypudit z regionu síť obchodů Krasnoje i Beloje, výrazně omezuje možnosti prodeje v malých obchodech od 1. března příštího roku.
Existují tak obavy, že se Rusové vrátí k domácí výrobě alkoholu, ale hlavně z toho, že tím ohrozí malé podnikatele v regionu. Filimonov sice deklaruje úspěchy v boji s alkoholem, ale nezdá se, že by mu nějak pomáhaly v popularitě. Filimonov se pustil i do sporu s představiteli Severstali, dominantního zaměstnavatele a také velké politické síly v regionu.
Dalšími gubernátory, kteří by měli být odejiti, tedy Vjačeslav Fedoriščev ze Samarské oblasti a Artur Parfjončikov z Karélie, jsou z hlediska mediálního obrazu o něco méně viditelní, byť Fedoriščev například nahrál vlastní hudební klip. Ale největší nevoli nejspíše vzbudilo jeho angažmá ve sporu mezi Jekatěrinou Mizulinovou z Ligy bezpečného internetu a Jegorem Kreedem. Toho si Fedoriščev pozval na diskusi o případu, což Kreml, který se snažil spor co nejrychleji utišit, nelibě nesl. V případě Parfjončikova se nejspíše jedná o další snahu Kremlu ukazovat, že bojuje s korupcí.
Kmotři z mocných klanů
Rovina odstraňování nepohodlných gubernátorů je sice zásadní a pravděpodobně nejdůležitější, ale zdaleka ne jediná. Další rovinou pak je, že každý z gubernátorů má za sebou nějakého silného kmotra z mocenských klanů.
V případě Filimonova se mluvilo o Sergeji Kirijenkovi, mocném zástupci šéfa prezidentské administrativy, či Nikolaji Šamalovovi, synovi Putinova přítele a bývalého Putinova zetě, jeho omezování moci Severstali pak získalo popularitu u Nikolaje Patruševa, bývalého tajemníka Bezpečnostní rady, u Fedoriščeva se mluví o Alexeji Djuminovi, bývalém Putinovu bodyguardovi, který nicméně vyrostl v mocenských pozicích až do postu prezidentova pomocníka. Může tak dojít v rámci vyvažování mezi jednotlivými skupinami i k výběru dalších jmen.
Nadcházející volby v září 2026 nejspíše nebudou zajímavé z hlediska jejich výsledků jako takových, ale spíše proto, jak se propíší do vnitropolitické situace v samotném Rusku. Prezidentská administrativa obvykle zvažuje různé strategie a přístupy, jak dosáhnout správného výsledku s minimem otevřených manipulací. Výměna gubernátorů může být jednou z těchto strategií.