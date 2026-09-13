Volby v Rusku nejsou tak úplně volby. Jak to docela pěkně pojmenoval jeden z ruských emigrantů, jde o „speciální volební operaci“. Výsledek je předem jasný, o svobodném výběru zajišťujícím demokratický parlament nemůže být ani řeč. Nicméně volby nejsou totálně zfalšované odshora až dolů. Existuje určitý prostor, byť velmi omezený, pro výběr.
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O vítězi předem rozhodnuto, opozice pod tlakem. Proč tedy Kreml volby vůbec potřebuje?
Volby totiž mají být festivalem souhlasu, ukázkou toho, že Rusko stojí za Vladimirem Putinem a vládnoucí stranou Jednotné Rusko a podporuje válku na Ukrajině. Zároveň jsou testem loajality elit, zejména těch místních. Na politicky významné místo se už nemůže dostat skutečný opozičník, jako tomu bylo v několika případech v regionálních volbách v roce 2020. Přesto se do parlamentu mohou dostat kandidáti stojící mimo Jednotné Rusko.
Nepustit povolenou opozici příliš daleko
Právě proto jsou volby také testem místních elit: mají zařídit, aby se povolená opozice nedostala příliš daleko. A s vědomím toho, že se tak nestalo, nebo alespoň ne masově, přichází pro ruskou společnost také vzkaz, že naprostá většina Rusů souhlasí s Putinem a jeho politikou.
Právě proto tahle show probíhá. A také proto, že je to moderní. Už dávno totiž diktátoři či autokraté neprovozují volby jako u nás za reálného socialismu, kde všichni musí hlasovat pro jednotnou kandidátku a vláda už ani nevytváří zdání demokracie. Moderní autokracie spíš manipulují s tím, koho pustí k volbám, podporují opozici, která není skutečnou opozicí, a používají další triky. Zkrátka demokratická fasáda trvá včetně iluze, že lze přece jen něco rozhodnout.
S tím je ale spojeno to, že před volbami není lid radno dráždit. A naopak po volbách, kdy všichni vidí, že odpor je marný a nemá oporu mezi spoluobčany, lze provést i nepopulární opatření. A tak, pokud volby dopadnou tak, jak Putin plánuje, může po nich přijít další nepopulární opatření. Jedním z nich může být mobilizace, která by měla umožnit Rusku rychle vyhrát válku proti Ukrajině.
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Mobilizaci nechystáme, jsou to kachny, tvrdí Kreml a viní Kyjev z destabilizace
Nemusí přitom jít o transparentní mobilizaci s projevem prezidenta oznamujícím masové odvody do války. Může být méně nápadná a zaměřit se na některé specialisty nebo společenské skupiny. Pro Evropu by ale i tak mohla mít zásadní důsledky. Rusko by mohlo obsadit další ukrajinská území a vyvolat další exodus Ukrajinců do Evropy.
Svátek jednoty
Základním předpokladem ale je, že vše půjde hladce, jak bylo naplánováno. Že se volby skutečně stanou „svátkem jednoty“ místo obvyklého „svátku demokracie“. Vše je dobře naplánováno, ovšem i tady může dojít k zádrhelu. Povolená krotká opozice či neutrálové mohou dostat víc hlasů, než kdokoli čeká. Pak to může posílit občanskou společnost a zvýšit pravděpodobnost odporu proti dalším odvodům. Putin by mohl mobilizaci odložit. Ostatně Rusko získává nad Ukrajinou, byť velmi pomalu, převahu, a tak je Putin i tak spokojen.
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Putin chce dál válčit. Je v Rusku mobilizace na spadnutí?
Ostatně právě možná mobilizace a jakési „měření“ podpory Putinovi a schopnosti ruského státu manipulovat se společností jsou důvody, proč ruské volby stojí za pozornost i v Evropě. O výsledek nejde, ten je dán už dopředu a hlasování u uren ho nezmění.