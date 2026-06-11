Zosobnění neúspěšného pokusu o demokratizaci Ruska

Alexandr Fjodorovič Kerenskij se narodil v (tehdejším) Simbirsku, a to dle (tehdejšího) juliánského kalendáře dne 22. dubna 1881. K čemuž je možno – poněkud zábavně – podotknout, že dnešní název tohoto města zní Uljanovsk, a to na počest (nebo jak to vyjádřit) jistého Vladimira Iljiče Uljanova, jenž se zde narodil dle tentokrát gregoriánského počítání dne 22. dubna 1870. Oba muži zkrátka již od mala stáli v „dialektické jednotě protikladů“, která se později zmaterializovala natolik, že do značné míry určila dějinný chod téměř celého 20. století – a to přesto, že navštěvovali stejné gymnázium, jejich rodiny se znaly a Kerenského otec byl na tomto gymnáziu po krátkou dobu dokonce učitelem mladého Vladimira Iljiče.
Ale popořadě.
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O konbě žijby obzvláštníka a o jeho libomudravně mluvovědy české
Po základním vzdělání v rodném městě ukončil Alexandr Kerenskij v roce 1904 studia historie a práv na Petrohradské univerzitě, z jejíhož prostředí si odnesl celoživotní demokratické politické přesvědčení. Hned v lednu následujícího roku na sebe upozornil carskou tajnou policii tím, že podepsal protestní petici proti uvěznění deputace petrohradských intelektuálů, jež navštívila tehdejšího (na Rusko relativně liberálního) ministra vnitra Pjotra Dmitrijeviče Svjatopolka-Mirského s požadavkem, aby se státní moc zdržela násilí proti plánovanému mírumilovnému pochodu petrohradských dělníků za zkrácení pracovní doby a další sociální reformy – čemuž vláda nevyhověla, a nastala tak tzv. Krvavá neděle 9. ledna 1905 (dle juliánského kalendáře), během níž carské jednotky proti dělníkům brutálně zakročily: výsledkem byly stovky mrtvých, tisíce raněných a revoluční pnutí v celé zemi.
Později v témže roce Kerenskij vstoupil do strany socialistů-revolucionářů (zkratka „SR“, tzv. „eseři“), což policii ještě více zneklidnilo a v prosinci téhož roku byl zatčen. Protože mu však nebylo možné dokázat žádné konkrétní provinění, byl brzy propuštěn, nicméně zůstal pod policejním dohledem.
Po – velmi krotkých – konstitučních reformách se ale situace částečně uklidnila a roku 1912 byl Kerenskij dokonce zvolen poslancem ruského parlamentu – Státní dumy. V ní se ještě v tomto roce stal velmi známým jako předseda vyšetřovací komise zabývající se brutálním potlačením stávky horníků ve zlatých dolech na řece Leně ostrou střelbou – výsledná velmi kritická zpráva měla široký celospolečenský ohlas. (Zde je asi vhodné připomenout, že není pravdivé tvrzení, že si Vladimir Uljanov zvolil svůj revoluční přídomek „Lenin“ na památku této tragédie: pseudonym „N. Lenin“ prokazatelně používal již nejméně od r. 1901, o jeho skutečném původu přitom existuje několik teorií, není však jasné, která z nich je správná, neboť Lenin sám se k věci nikdy nevyjádřil.)
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Lepě svédští tlové se batoumají v lednici…
O pět let později, po abdikaci cara během únorové revoluce v roce 1917, delegoval Petrohradský sovět vojáků a dělníků Kerenského do nově vzniklé Prozatímní vlády knížete Georgije Jevgeňjeviče Lvova, kde nejprve zastával pozici ministra spravedlnosti a od května ministra války. V této funkci vydal 30. června armádě rozkaz k zahájení tzv. Kerenského ofenzívy, jež zasáhla i do našich dějin: v jejím rámci totiž došlo k bitvě u ukrajinského Zborova, což byla první skutečně významná úspěšná bojová akce československých legií v Rusku, která byla navíc v době první republiky zmytizována – mj. o ní zpíval Karel Hašler píseň Hoši od Zborova.
(Za poznámku asi stojí, že na legionářské straně se bitvy zúčastnila směs pozdějších významných osobností, často hrdinů, mučedníků nacistického či komunistického režimu a zrádců národa – někdy více z toho nebo dokonce vše v jedné osobě – jako Josef Mašín, Rudolf Medek, Karel Kutlvašr, František Langer, Jaroslav Hašek, Jan Syrový, Radola Gajda, Karel Klapálek, Ludvík Svoboda, Emanuel Moravec, Zdeněk Fierlinger a řada dalších, zatímco na rakouské straně zde bojoval český 75. „jindřichohradecký“ pěší pluk bok po boku se slavnými plzeňskými „pětatřicátníky“ – o nichž Karel Hašler, jenž v 35. pluku v mládí sloužil, pravděpodobně právě po této bitvě složil známou píseň – a ze známých jmen se předpokládá, byť to nelze zcela spolehlivě doložit, účast Klementa Gottwalda.)
Ovšem protože v ruské armádě již na jaře upadla v důsledku carovy abdikace disciplína a v létě 1917 se po třech letech konfliktu dostavila masivní únava z války, ofenzíva celkově za obrovských ztrát selhala. Tento krvavý neúspěch vyvolal v Petrohradě demonstrace, jichž se bolševici, kteří již tehdy měli silné pozice v místních lidových radách (rusky sovět = „rada“), pokusili využít k převzetí moci. Kerenskij proti nim nasadil armádu, což ovšem vedlo k dalšímu vyostření společenského napětí, které nakonec vyústilo v reorganizaci Prozatímní vlády.
V ní šestatřicetiletý Kerenskij 21. července převzal funkci předsedy a zahájil demokratizační a ekonomické reformy, jimiž však proti sobě poštval jak příznivce padnuvšího carského režimu, tak radikální socialistické síly prosazující představu diktatury proletariátu. Společenskou přijatelnost nového předsedy vlády mezi téměř všemi vrstvami obyvatelstva navíc výrazně podlomil jeho slib Dohodě pokračovat ve válce až do konečného vítězství.
Po bolševickém puči v Petrohradě (25. října v juliánském, 7. listopadu v gregoriánském kalendáři), při němž se předsedou nové vlády Ruska a v jistém smyslu tedy Kerenského nástupcem stal Vladimir Iljič Uljanov-Lenin, se Kerenskému podařilo uprchnout do Pskova, odkud se snažil o opětovné ovládnutí hlavního města. Jemu věrným jednotkám se sice podařilo dobýt Carské selo, ale následně byly poraženy u Pulkova (dnes je tam petrohradské letiště), a Kerenskij se tak do Petrohradu již nevrátil.
Po dalších peripetiích se usadil v Paříži, odkud aktivně organizoval odpor proti bolševické diktatuře, který – jak známo – nakonec neuspěl a Kerenskij proto již natrvalo zůstal v zahraničí. Po pádu Francie v roce 1940 odešel do USA, kde po dlouhém životě v emigraci dne 11. června 1970, dnes před 56 lety, v Novém Yorku zemřel.