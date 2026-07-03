Polomrtvý Jelcin přetlačil komunistu. Před 30 lety Rusko zažilo nejskandálnější volby

Jiří Just
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Ruský prezident Boris Jelcin se svou dcerou Tatjanou Djačenkovou. | foto:  CTK / AP

Hlasuj, nebo prohraješ! Ješitný Jelcin před třiceti lety vyhrál prezidentské volby. Osudové hlasování je jedním ze symbolů ruských devadesátek a předurčilo vývoj Ruska na další desetiletí.

„Dnes, za války, leží v bankách 67 bilionů vašich peněz. A 63 bilionů peněz firem. Celkem 130 bilionů. To jsou tři státní rozpočty. Leží tam a obohacují bankéře. Neinvestují se do výroby ani do ničeho. Ani do vítězství. No, tento problém se dá vyřešit snadno. Rychle a energicky. Kdybych byl prezidentem, vyřešil bych to jediným dekretem. Během války by na to měl plné právo,“ nechal se koncem letošního června slyšet šéf ruských komunistů Gennadij Zjuganov na 19. sjedu své partaje.

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