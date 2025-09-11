Putinovi psanci dál padají z oken. Přirovnání ke Stalinovi ale nesedí

Nijak nezpochybňujeme brutalitu Putinova režimu. Oproti stalinskému teroru jsou tu však dva významné rozdíly: obsahový a formální.
Zaprvé: nelze si nevšimnout, že lidé, které Putin odstraňuje, se nevyznačují nějakou jednotící ideologií. Zdá se proto nepravděpodobné, že by jejich světonázor byl jakoukoli motivací k jejich pádu. Když Putin nechá vyhodit z okna – ano, zavrhněme pro účely tohoto článku verzi, že všichni dotyční vyskočili dobrovolně – takového viceprezidenta ropného gigantu Transněfť Andreje Badalova (což se stalo teď v červenci), přichází v úvahu dvě možnosti.
Za a) Putin je nespokojen s výkonem energetického sektoru, klíčového motoru ruské válečné ekonomiky, a jde tedy o potrestání za neefektivitu, b) Badalov se vyznačoval disentními názory (nic bližšího nám o tom není známo) a v soukromí se mohl vyjadřovat proti vedení ruské „speciální operace“ na Ukrajině. Varianta a) je výrazně pravděpodobnější než varianta b).
Klíčové však je, že obě verze představují výraznou odchylku od Stalinovy strategie. Byli to přece ti nejpravověrnější z pravověrných, které dával Stalin odstranit: komunističtí ideologové Bucharin či Zinovjev či dokonce československý technokrat moci Rudolf Slánský rozhodně nepatřili mezi názorové odpůrce vládnoucí garnitury, či snad nedejbože mezi disidenty režimu. Provinili se maximálně tím, že byli vzornějšími komunisty než sám Stalin. Proto museli z kola ven. Byla to právě tato arbitrárnost stalinských čistek, která tolik děsila současníky. Oproti tomu jsou Putinova východiska sice neméně brutální, ale v zásadě utilitární.
Odvar obyčejného gangsterství
Zadruhé, je to právě forma, která je tu tak důležitá. Není náhodou, že Putinovi psanci „vyskakují z oken“. Je totiž očividné, že ničeho protiprávního se nedopustili. Jejich likvidace tedy musí existovat mimo trestní zákon a odbýt se těmito gangsterskými praktikami. Na stalinismu byla pozoruhodná právě ta touha mít všechno právně „v pořádku“.
Několikahodinová mučení zadržených měla směřovat k fingovanému přiznání. Po přiznání následoval veřejný proces. Ten byl sice předem secvičeným divadlem, s prokurátorem v hlavní roli, ale měl po formální stránce dokázat, že strana je všemocná, a kdo se příčí její vůli, je zločinec.
Rozdělení moci na výkonnou, zákonodárnou a soudní byl buržoazní přežitek a stalinské procesy byly vrcholným projevem jejich sjednocení. Oproti takovému zvrácenému světu je Putinův režim odvarem obyčejného gangsterství, jakkoli krvavého a prozatím efektivního.