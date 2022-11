Klub „pragmatiků“. Státy, jež se k Rusku neotočily zády, spojuje obdiv k vládě silné ruky

U menších států jde o země se silně autoritativními vládami, v případě větších prostě o neochotu se s Ruskem nespojovat. Většina z nich by svůj vztah k něčemu, jako je parlamentní demokracie, vyjádřila podobně jako bývalý předseda ruské Státní dumy Boris Gryzlov, kterému je připisován výrok „parlament není místo, kde by měly probíhat politické šarvátky“, který byl následně zjednodušen do známé podoby „parlament není místo pro politické diskuse“. Budují svoje personalistické režimy, nepřekvapí tak, že nebudou kritizovat další personalistický režim.