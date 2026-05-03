Daleko od Moskvy. Problémy těžko zkoušených ruských regionů nikdo neřeší, jen se odsouvají

Souhrnné údaje samozřejmě představují „průměrnou teplotu v nemocnici“, jak s oblibou ruští analytici říkají. Zjednodušeně, zatímco část regionů žije relativně bezproblémově, jiné se ocitají na hraně propasti.
Regiony mají ve financování schodků daleko složitější pozici než federální centrum. Zatímco to se může uchýlit k různým metodám, jak pokrýt schodky, regiony musí využívat komerční kredity. Už v minulosti muselo centrum regiony vyplácet z jejich komerčních dluhů prostřednictvím půjčky z rozpočtu. Nyní se Kreml snaží snížit dluhovou zátěž regionů „umazáním“ dluhů s jejich přeměnou na investice do infrastruktury a jiné „významné“ cíle.
Jenže to problém sice oddálí, ale nějak podstatněji neřeší. Regiony stále nemají peníze, musí se zadlužovat. A i když ministerstvo financí připravuje pro nejpostiženější regiony úvěrovou linku se zvýhodněnými úroky, většina dalších na ni nedosáhne. Paradoxně tak nebudou v nejhorší situaci ty nejslabší regiony, ale ty, které na tom nejsou tak zle, aby na pomoc dosáhly.
Příčina je jasná – válka
Samozřejmě se objevují i poněkud svérázná řešení, respektive jejich návrhy. Jak je pro ni poněkud typické, Valentina Matvijenková, předsedkyně Rady federace, přišla s novým řešením, a to radou, aby Severstal Alexeje Mordašova, v současnosti nejbohatšího Rusa, přispěly ze svých offshorů do rozpočtu Vologdské oblasti. Nutno ale říct, že ruský oligarcha neměl pro její invenci valné pochopení. A poněkud vážněji, je jasné, že takové „řešení“ je přinejlepším dočasné, i kdyby došlo k realizaci.
Situaci ještě zhoršuje neveselý stav ruské ekonomiky. Regiony dostávají méně z daní. Například zvýšení daně ze zisku právnických osob z 20 na 25 procent mělo přinést regionům dodatečné příjmy, nicméně stalo se spíše zátěží pro firmy a jeho výsledkem je spíše pokles celkového výběru daní. Oproti roku 2024 nastal v roce 2025 propad příjmů z této daně o devět procent, protože část firem zkrachovala, část podnikatelů přešla na status fyzické podnikající osoby. A stát chystá další daně, tentokrát, podle všeho, zaměřené na daň z nemovitosti, která je také místní daní. Nicméně i to může vést k dalšímu oslabení ekonomické aktivity.
Krize se přitom nevyhýbá ani regionům, které mají vysoký podíl vojenského průmyslu. Sama ekonomika, jak přiznala šéfka ruské centrální banky, má nedostatek pracovních sil, což nedává naději na zvýšení produkce. Tradiční cestou by byla modernizace a zvýšení produktivity, ale v tom Rusku brání sankce i tržní prostředí.
Hlavní příčinou situace pochopitelně není nic jiného než válka, kterou Rusko vede proti Ukrajině. Sociální výplaty vojákům, ale i západní sankce mají negativní vliv i na hospodářskou situaci regionů. Notoricky známou je v tomto ohledu Kemerovská oblast, která prakticky stojí a padá s uhelným průmyslem. Válka a sankce způsobily růst mezd a inflace, což se negativně podepisuje i na hospodaření regionů. V neposlední řadě působí nepříjemně i ukrajinské dronové útoky, které pronikají do stále vzdálenějších oblastí Ruska. Naposledy tak byl zaznamenán dronový útok až v Jekatěrinburgu na Urale.
Škrtat, škrtat, škrtat
Příliš nepomůže ani rada ministra financí Antona Siluanova, že regiony musí začít šetřit. Problémem je, že samy regiony nemají moc kam sáhnout. Regiony mají jen omezenou možnost sahat na příspěvky na válku, musí tak škrtat jiné programy. Mzdy úředníků, učitelů či lékařů platí regiony, nicméně ty už jsou také ve většině regionů osekané na maximum. Stále častěji se tak množí případy, kdy učitelé nedostávají žádné příplatky, sestry jsou ze zdravotnického personálu přesouvány do „technických pracovníků“, což umožňuje zvláště těm mladším vyplácet nižší mzdy.
Otázkou pochopitelně bude, jak se projeví izraelsko-americká válka proti Íránu. Regionální rozpočty z ní nebudou těžit přímo, nicméně zlepšení situace federálního centra může dát naději i na výplaty regionům. Na druhou stranu je zde varování centrální banky, že proti náhlým ziskům z ropy v důsledku omezení její nabídky může hrát roli světová recese a pokles poptávky. I proto zůstává centrum velmi opatrné.