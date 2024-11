Odstávky plynu, tepla i elektřiny. Ruské regiony by potřebovaly biliony rublů, ty jdou ale na válku

Každoročním koloritem tak budou různé odstávky dodávek plynu, tepla či elektřiny. Ruský bytový fond by nutně potřeboval biliony rublů, které v současné době jdou na válku. Už v minulém roce docházelo k odstávkám dodávek celkem v 59 regionech a zasáhlo 1,5 milionu lidí.

I podle ruských úřadů je 60 procent infrastruktury opotřebených a vyžaduje nutně opravy. A podle Ireka Fajzullina, ministra zodpovědného za stavebnictví a komunální služby, 40 procent těchto sítí už ani opravit nejde a je nutné je vyměnit.

Na rok 2025 se počítá s růstem tarifů plateb za komunální služby o 11,5 procenta, ale ty jdou místo do bytového fondu na válku. Nedofinancování vede k odchodům zaměstnanců, kteří v průměru berou 45 tisíc rublů za měsíc, zhruba polovinu průměrné mzdy v Rusku. Občané si tak stěžují na vysoké platby za komunální služby a stav budov, podniky zodpovědné za tuto situaci nemají lidi, nikdo nechce být zodpovědný za to, co nemůže ovlivnit, a bytový fond neustále stárne a chátrá.

Účet za válku platí hlavně důchodci

První sníh už ukázal, že Rusko čeká další zima s problémy. Není to přitom nějaké kouzlo, ale prostý fakt. Dlouhodobě ignorovaný sektor komunálních služeb nemá peníze na opravy, stav budov a zařízení se tak každým rokem zhoršuje. Odpojení elektřiny tak zaznamenali v Novgorodské a Smolenské oblasti.

V Moskevské oblasti pak odcházejí lidé zodpovědní za problémy s komunálními službami a bytovým fondem. Prostě proto, že zodpovídají za odstávky tepla a elektřiny v době, kdy nemohou prakticky nic dělat. I podle samotného gubernátora je situace v tomto sektoru žalostná a ani opravy už nic nezachrání.

Dalo by se tak pokračovat a případů bude mimo vší pochybnost jen narůstat. O nutnosti dále navyšovat platby mluví Gazprom i představitelé firem komunálních služeb.

Špatný stav komunálních služeb a bytového fondu není jediným problémem ruských regionů. Jejich zaměstnanci jsou dalšími, komu s válkou rostou náklady, zatímco platy nikoli. V Irkutské oblasti tak učitelům oznámili, že jejich základní platy sice vzrostou v souladu s vládním nařízením, ale nedostanou žádné prémie, protože nejsou peníze na „Speciální vojenskou operaci“, tedy válku proti Ukrajině.

Průměrná mzda učitele tam dosahuje zhruba 80 tisíc rublů, tedy o něco málo pod celostátním průměrem. V příštím roce tak, pokud se někde nenajdou peníze, poklesne oficiálně o osm procent, ale podle různých odhadů ještě mnohem více.

Nejde přitom jen o učitele, obdobná situace čeká každého, kdo je placen z rozpočtu, regionálních či federálního či jejich kombinace, včetně lékařů, úředníků, policistů, hasičů a dalších osob. Ušetřeni nezůstanou ani důchodci, jejichž penze se zvyšují podle oficiální inflace.

Problémem ale je, že každý máme svoji inflaci a koš jejich spotřeby se odlišuje od toho oficiálního. A platby za plyn, teplo, bytový fond či jídlo vzrostly výrazně více, než kolik oficiální inflace dosahuje. Ruský důchodce si tak i v porovnání s již tak mizernou životní úrovní ještě pohorší. Právě oni jsou jedněmi z největších plátců a plátkyň účtu za válku. Paradoxně, jsou to právě důchodci, kdo válku nejvíc podporuje.

Regionální bolení hlavy

Kdo je naopak z regionálních rozpočtů placen štědře, jsou vojáci ruské armády bojující proti Ukrajině. Jen náborový příspěvek se vyšplhal v některých oblastech až na tři miliony rublů, další peníze jdou na platy. Regiony sice tyto částky neplatí celé, ale z oněch tří milionů tvoří státní rozpočet 400 tisíc, ostatní jde na vrub právě regionů. Mezi nimi pak panuje i rivalita, protože nesplnění normy znamená problém pro gubernátora.

Nedávno tak vyšla reportáž o tom, že v Moskvě jsou najímáni i lidé z jiných oblastí, zaregistrováni jako pracovníci Mosgazu a následně registrováni jako Moskvané. Jenže tím stahuje dobrovolníky z jiných oblastí, kterým se jich pak nedostává. A tak zvyšují platby. Samo o sobě by to asi nebylo fatální, ale ve spojení s dalšími náklady už to nepříjemné je. Stejně jako platby za úmrtí ve válce.

Ruští představitelé se tak v době přijímání státního rozpočtu na další roky holedbali jeho nízkým schodkem. Jenže státní schodek je jen jednou z částí veřejných rozpočtů. Už v minulosti, jmenovitě v souvislosti s Putinovými „květnovými výnosy“ z roku 2012, kterými zvyšoval platy státním zaměstnancům, aniž by dal na ně regionům peníze, se ukázalo, že zatímco ruský rozpočet vypadal výborně, regionální rozpočty mohou přinášet bolení hlavy. Jenže v té době Rusko nevedlo válku proti svému sousedovi.