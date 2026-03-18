„My jsme vás varovali.“ Vladimir Putin v polovině minulého týdne svolal do Kremlu zasedání o situaci na světovém trhu s ropou a plynem. A s náznakem lehké spokojenosti v hlase konstatoval, že Moskva tušila, že válka na Blízkém východě bude mít negativní dopad na cenu energetických komodit.
„Rusko opakovaně varovalo, že pokusy o destabilizaci situace na Blízkém východě nevyhnutelně ohrozí globální energetický trh. Ceny ropy a plynu omezí dodávky těchto zdrojů po celém světě a jistě naruší dlouhodobé investiční plány,“ nechal se slyšet ruský lídr.
Přestože Putin předpokládá pouze dočasný nárůst cen ropy, současně nařídil ruským vývozcům, aby využili aktuální zvýšené poptávky k upevnění pozice u svých spolehlivých odběratelů.
Aby se snížily dopady na trh vzniklé uzavřením Hormuzského průlivu, mohly by USA přistoupit k dalšímu uvolnění sankcí proti ruským společnostem.
Marsel Salichov, prezident moskevského Institutu energetiky a financí
Jak uvádí americká agentura Bloomberg, indické rafinerie začaly aktivně nakupovat ruskou ropu. Ještě před rozpoutáním konfliktu USA a Izraele proti Íránu se očekávalo, že dojde k postupnému propadu exportu ruské ropy do nejlidnatější země na světě. Nová válka v Perském zálivu vše otočila.
Nyní si indické rafinerie měly zarezervovat přinejmenším 30 milionů barelů ruské ropy.