Začněme s makroekonomikou. Hrubý domácí produkt Ruské federace poklesne během roku 2022 podle různých odhadů o 7 až 15 procent. To by odpovídalo poklesu o 110 až 230 miliard dolarů. Tento přepočet je ovšem pouze teoretický, neboť nebere v úvahu strmý pád rublu od počátku války. Vzhledem k praktické neexistenci tržního kurzu rublu (neboť finanční trhy jsou v Rusku manipulované do té míry, že ztratily vypovídací schopnost) budou skutečné ztráty nejméně ještě dvakrát takové.