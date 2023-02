Rusko chce mít své sportovce na OH. Kdyby chtělo uspořádat „vzdoroakci“ za účasti těch, kteří Moskvu podpořili po invazi na Ukrajinu při hlasování v OSN, přijeli by reprezentanti Běloruska, Severní Koreje, Sýrie a Eritreje, což není to pravé ořechové, že.