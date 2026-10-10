„V nemocnicích panovala atmosféra strachu. Primářka Iljenková vzpomínala, že živí a mrtví spolu leželi na pokojích. Nikdo se nechtěl k mrtvolám přibližovat. Příbuzní odmítali těla přebírat. Iljenková musela zmobilizovat technický personál, tesaře a zámečníky. Za lahvičku lihu a pět rublů vynášeli mrtvé z oddělení,“ napsal tenkrát list Novaja gazeta.
Na jaře 1979 došlo k incidentu, který v jednom jediném městě způsobil vyšší desítky úmrtí. A pravdu o něm sdělil až po rozpadu Sovětského svazu Boris Jelcin.
Rusko a s ním celý svět teď zaskočila smrt výzkumnice z ústavu pro boj s morem v Irkutské oblasti. Ruské úřady uvádějí, že osmadvacetiletou Darju Šipilovovou měl o život připravit zápal plic „nejasného původu“. Spekuluje se však, že se mohla nakazit plicním morem.