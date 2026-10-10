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Mor to nebyl. Rusové ale o temných epidemiích ve své zemi vědí své

Jiří Just
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Zprávy o smrti laborantky zabývající se morem na Sibiři vyvolaly ve světě vlnu spekulací. V samotném Irkutsku, kde tato žena pracovala, však lidé působí nevzrušeně. (7. října 2026) | foto: Profimedia.cz

Mor nehrozí, situace v Irkutské oblasti je v pořádku, tvrdí ruské úřady. Rusové však mají zkušenosti se smrtícími epidemiemi, které vláda tutlala. Například s následky incidentu z dubna 1979 ve Sverdlovsku, o jehož skutečné příčině promluvil prezident Jelcin až o 13 let později, po rozpadu Sovětského svazu.

„V nemocnicích panovala atmosféra strachu. Primářka Iljenková vzpomínala, že živí a mrtví spolu leželi na pokojích. Nikdo se nechtěl k mrtvolám přibližovat. Příbuzní odmítali těla přebírat. Iljenková musela zmobilizovat technický personál, tesaře a zámečníky. Za lahvičku lihu a pět rublů vynášeli mrtvé z oddělení,“ napsal tenkrát list Novaja gazeta.

Na jaře 1979 došlo k incidentu, který v jednom jediném městě způsobil vyšší desítky úmrtí. A pravdu o něm sdělil až po rozpadu Sovětského svazu Boris Jelcin.

Rusko a s ním celý svět teď zaskočila smrt výzkumnice z ústavu pro boj s morem v Irkutské oblasti. Ruské úřady uvádějí, že osmadvacetiletou Darju Šipilovovou měl o život připravit zápal plic „nejasného původu“. Spekuluje se však, že se mohla nakazit plicním morem.

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