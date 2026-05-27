Pověsili odpůrce Sovětského svazu a po týdnu ho zase sundali. Nedávno v uralské metropoli Jekatěrinburgu došlo ke skandálu. Zkraje letošního února byla na fasádě Uralské státní ekonomické univerzity, vedle nevzhledných vstupních ocelových dveří, pověšena pamětní deska na počest 150. narozenin Antona Kartašova.
Byl to významný ruský historik pravoslaví, krátce po únorové revoluci 1917 ministr osvěty a poslední zástupce cara v Nejsvětějším synodu Ruské pravoslavné církve. A také jeden z ideologů politiky neústupnosti bílé emigrace vůči sovětskému režimu.
„Nostalgie po Sovětském svazu nemusí nutně znamenat, že tam chci žít. Já osobně rád sleduji sovětské filmy, ale nepřeji si, aby se Sovětský svaz obnovil.“