O rozdílu mezi počtem dnů Velké vlastenecké války a délkou bojových akcí Rudé armády

První druhoválečné tažení Rudé armády proběhlo dokonce ještě před „oficiálním“ počátkem konfliktu (tj. před 1. zářím 1939): když se Japonci v květnu 1939 pokusili obsadit sporné území na pomezí jimi okupovaného Mandžuska a Mongolské lidové republiky (jež byla od svého vzniku r. 1924 vazalským státem Sovětského svazu), vypukly boje mezi japonskými císařskými vojsky a mongolskými sbory rozšířenými o několik brigád Rudé armády. Spojené mongolsko-sovětské síly pod velením Georgije Žukova nakonec nad Japonci zvítězily a 16. září 1939 bylo podepsáno příměří, jímž bylo ukončeno první ozbrojené vystoupení SSSR ve druhé světové válce.
Tím však nebyla bojová činnost Rudé armády nijak přerušena, neboť hned den nato, 17. září, zaútočila na Polsko a ve shodě s paktem Ribbentrop-Molotov (uzavřeným 23. srpna) zabrala jeho východní část. Tyto boje byly ovšem velmi krátké, neboť tehdejší vrchní velitel polských ozbrojených sil maršál Edward Rydz‑Śmigły vydal rozkaz, aby se polská armáda, decimovaná německým postupem ze západu, Sovětům nebránila a snažila se namísto aktivní obrany ustoupit do Rumunska a Maďarska (s nimiž tehdy mělo Polsko hranice).
Již 22. září se tak v Brestu Litevském mohla u příležitosti předání města z německých rukou do sovětské správy, jež proběhlo na základě zmíněného paktu, konat společná vítězná přehlídka Wehrmachtu a Rudé armády.
Jen několik týdnů poté, 30. listopadu 1939, napadl Sovětský svaz bez formálního vyhlášení války Finsko a do února 1940 obsadil cca 11 % jeho území. V březnu pak boje utichly, nicméně sovětské ozbrojené složky nelenily: mezi dubnem a květnem proběhly v Katyni, Starobělsku, Ostaškově a jinde popravy desítek tisíc zajatých polských důstojníků a příslušníků polské inteligence zavlečených z okupovaných polských území.
Hned poté, v červnu 1940, kdy svět sledoval boje ve Francii, toho SSSR využil a obsadil Litvu, Lotyšsko a Estonsko, které se pak v srpnu „na základě vůle lidu“ staly jako sovětské republiky jeho součástí. A mezitím ještě na přelomu června a července vtrhla Rudá armáda do Rumunska a obsadila Besarábii a Severní Bukovinu (na niž dokonce, na rozdíl od Besarábie, neměl SSSR „nárok“ ani dle paktu Ribbentrop-Molotov). Na zabraném území pak byla na počátku srpna vyhlášena Moldavská sovětská socialistická republika.
Poté až do napadení SSSR nacistickým Německem 22. června 1941 nepodnikal Sovětský svaz větší ozbrojené akce, docházelo jen k omezeným střetům s Japonci na Dálném východě, a i ty byly 13. dubna 1941 ukončeny smlouvou o neútočení mezi SSSR a Japonskem.
Pak teprve, více než dva roky po počátku bojových akcí Rudé armády v rámci druhé světové války, nastala fáze Velké vlastenecké války.
S dobytím Berlína ovšem aktivity Rudé armády neskončily. Nejprve byla 24. června 1945 na počest vítězství v Evropě uspořádána na Rudém náměstí slavnostní vojenská přehlídka, údajně největší a nejmasovější v dějinách. (Jistou pikantností je, že vzhledem k plným diplomatickým stykům mezi SSSR a Japonskem udržovaným na základě výše zmíněné smlouvy se jí jako čestní hosté zúčastnili i zástupci japonského velvyslanectví včetně vojenského atašé a jeho spolupracovníků ve slavnostních uniformách.)
A nedlouho poté, 8. srpna 1945, byly zahájeny i skutečné boje: Rudá armáda zaútočila na japonské pevninské síly na Dálném východě a v této ofenzivě pokračovala, dokud neobsadila Sachalin, Kurily a nedošla do data podpisu japonské kapitulace 2. září 1945 až na sever Koreje.
Jinými slovy, bojové akce Sovětského svazu ve druhé světové válce trvaly více než šest let, tedy podstatně déle než oněch nyní zmiňovaných 1418 dnů (tj. necelé čtyři roky) Velké vlastenecké války.
A jen jako drobnost ohledně názvu znějícího v originále „Velikaja Otěčestvěnnaja Vojna“ je snad na závěr vhodné připomenout, že to „velikaja“ zde není pouze výraz stalinské nabubřelosti, ale slouží také pro rozlišení: prostou „Vlasteneckou válkou“ (“Otěčestvěnnaja vojna“) se v ruské historiografii totiž tradičně nazývá konflikt mezi carským Ruskem a Napoleonovou Grande Armée v r. 1812.