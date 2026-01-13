Jak Rusko hledalo své místo v moderním světě a dosud nenašlo

Jednu, jmenuje se Ztracená země, mi přinesl Ježíšek. Napsal ji Filip J. Scherf a ve skutečnosti v ní není nic úplně nového. Autor jen spojuje fakta a vypráví příběh posledních pětatřiceti let. Pravdivý příběh o tom, jak Rusko hledalo své místo v moderním světě - a nenašlo.
|
O babičkách a taky trochu o rádiu aneb Proč nemají dědové vypravěčský potenciál
Přitom se nedá říct, že by se nesnažilo. Snažil se Gorbačov, snažil se Jelcin. Zkoušeli demokracii i ekonomickou transformaci, na níž si dokonce pozvali amerického ekonoma z Harvardu. Ten se taky snažil, avšak co fungovalo jinde, nefungovalo v Rusku. Privatizace prospěla jen hrstce chytráků, ostatní živořili bez základního zabezpečení, jež druhdy zajišťoval aspoň základně stát, selhávající aktuálně i v potírání šířícího se terorismu.
Příběh si říkal o to, aby se na scénu snesl Deus ex machina. A on se snesl. Jmenoval se Putin. Nevrátil však zprivatizované podniky státu, jak mnozí čekali. Už stačil pochopit, že kapitalismus je efektivnější než socialismus. Jen si ty oligarchy, co už ovládli hospodářství, pozval a dal jim jasně vědět, kdo je teď v zemi pánem.
Větší problém měl s teroristy, hlavně čečenskými. Nebyl první, kdo vnímal hrozící odtržení Čečny jako precedent pro odtrhávání dalších oblastí. Zasáhl tvrdě a vyhlásil vítězství. Jenže s vítězstvími bývá někdy problém. Měli ho Američani, když se rozhodli pomstít tragédii 11. září a nedařilo se ani Putinovi. Začaly explodovat ruské vlaky, v říjnu 2002 čečenští teroristi obsadili moskevské divadlo Dubrovka a v září 2004 školu v Beslanu. Mrtvých mnoho.
|
Dopisy, které se po přečtení nevyhazují, protože by to bylo škoda
Paralel s Amerikou je víc. Kdekdo se divil, když americký prezident Trump nedávno vsadil v Sýrii na bývalého teroristu z Islámského státu. V Čečně vsadil Putin před dvaceti lety na původního bojovníka za nezávislost oblasti. Podle Scherfa osobně navštívil Ramzana Kadyrova, aby truchlícímu mladíkovi vyjádřil soustrast se smrtí jeho otce - a tak nějak se mu podařilo postavu otce a politického mentora divousovi nahradit. Prostě uměl.
Fakt je, že už v prvním desetiletí Putinova vládnutí šlo Rusko rozhodně nahoru. Vládci však rozvoj země ke štěstí nestačil. Chtěl víc. Nebo se snad něčeho bál? Říkal, že když už není Varšavská smlouva, mělo by se rozpustit i NATO, jako druhou možnost navrhl, že by Rusko mohlo do NATO vstoupit. Chvíli se o tom prý i uvažovalo. Realisti ovšem tušili, že bývalý zpravodajec nechce NATO posílit, nýbrž rozložit. Dál to známe, i když podrobnosti o tom, jak Rusko funguje, kde se cítí ukřivděné a čeho se Putin bojí nejvíc, jsou velmi zajímavé. Tu knížku doporučuji.