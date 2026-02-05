Šedá, temná… prostě stínová flotila. Rusko ji potřebuje mj. kvůli cenovému stropu na ropu

Jako první je nutné nicméně říct, že označení ruská stínová flotila není zcela přesné. A pomineme zde purismus s tím, nakolik lze mluvit o flotile. Většina lodí patřících pod toto označení totiž není ruská. Rusko tuto flotilu dokonce ani nevymyslelo. Jde o lodi různých zemí, plujících s různými posádkami, které se nechávají najímat od různých klientů. V minulosti to byla nejvíce Venezuela či Írán.
Podle různých odhadů má flotila zhruba 1200 lodí, ale z nich je jen část, zhruba 400 lodí, skutečným jádrem. Ostatní lodě jsou využívány okrajově, často i jen jednou. Lodě přitom operují s různými schématy od kvazilegálních přes přímo nelegální. I proto se různí autoři kloní k detailnějšímu dělení na „šedou“ a „temnou“ flotilu či další. Pro účely tohoto článku ale není nutné zabíhat do přehnaných detailů.
Nejen pod ruskou vlajkou
Pro Rusko je stínová flotila zásadní. A to i z hlediska tzv. cenového stropu na ruskou ropu. Ten se v současné době pohybuje na úrovni 47,6 dolaru za barel převážené ropy, od 1. února pak ještě klesá k 44,1 dolaru (USA zůstávají na 60 dolarech). Platí při tom pravidla jako na začátku, tedy ropa s cenou nad tuto hladinu nesmí být pojištěna ani převážena západními společnostmi.
Jenže Rusko si v době do konce roku 2022, kdy byly sankce zavedeny, vybudovalo velkou část stínové flotily, aby tyto lodě jeho ropu přepravovaly. Šlo o lodě, kterým skončil leasing, s nímž jsou spojeny i povinné prohlídky, a majitel je prostě prodával dál. Tedy staré, ale ve většině případů zase nijak katastrofálně. Pojištění lodím pak poskytují ruské pojišťovny. Rusko pak služeb této flotily využívá i v současné době, kdy jsou ceny jeho ropy podle odhadů nižší.
Důvodů to má hned několik. Tím prvním je to, že pokud se třeba o počasí v horizontu více než několik dní říká, že je nepředvídatelné, u cen ropy to platí ještě mnohem více. Rusko se tak nespoléhá na předpovědi, ale zajišťuje se tím, že ropu převáží těmito loděmi. Nemusí mít ruskou vlajku, vlastní je společnosti například ze Spojených arabských emirátů, ale jinak se často ani nějak nesnaží maskovat. Jejich společnosti, jmenovitě ta část, která patří Rusku, jsou vlastněny firmami s názvy obsahující zkratku SCF (Sovcomflot).
Druhým důvodem, proč Rusko využívá lodí stínové flotily, je snaha skrývat informace o reálných cenách, za které svoji ropu prodává. Jakékoli ocenění jsou odhady stavěné na dovozních statistikách cílových zemí.
Prakticky jediné konkrétní číslo, které z Ruska máme, jsou data z ruského ministerstva financí, které zveřejňuje exportní cenu ruské ropy z důvodů jejího zdanění. Jenže tato cena obsahuje i potrubní dodávky, na které se cenový strop pochopitelně nevztahuje. Poskytuje tak spíše představu o pohybech než o reálné výši. Rusko to pochopitelně dělá kromě jiného i z toho důvodu, aby mohlo šířit pověsti o nefunkčnosti sankčního režimu.
Dosavadní taktika zatím vycházela
Pro Rusko je pochopitelně cena ropy a možnost jejího vývozu zásadní. V minulém roce tvořily příjmy z ropy 8,5 bilionu rublů, tedy asi jednu pětinu příjmové stránky rozpočtu. Šlo o pokles z předchozích let i o výrazně nižší příjmy, než s čím počítal ruský rozpočet při plánování (prošel pak několika revizemi). To pochopitelně nezní jako zase tak děsivý podíl, ale na ropný průmysl jsou navázána další odvětví. Navíc, výpadky z daní v ropném průmyslu ovlivňují hospodaření právě těžařských regionů.
Ropné příjmy se prakticky nikdy nedostanou na nulu, protože v sobě zahrnují i zpracování ropy pro domácí potřeby či přepravu potrubím. Ale už samotné snižování těžby má pro ruskou ekonomiku nepříjemné dopady, protože se jedná o technologicky náročný proces. Celkově se dá ale říct, že nelze dopad limitovat pouze na výpadek příjmů z ropy, protože implikace jsou daleko širší.
Rusko se tak všemožně snaží o zachování funkčnosti stínové flotily, a to i za cenu hrozeb užití síly. Nakolik jsou takové hrozby reálné, musí určit spíše vojenští analytici. Rusku zatím podobná taktika vycházela a zvláště země západní Evropy se zdráhaly proti lodím stínové flotily zasahovat. V posledních dnech se nicméně zdá, že se situace alespoň částečně obrací a lodě jsou vystaveny stále častějším kontrolám.