Ze Sýrie do Libye? Rusko možná bude chtít zmírnit svoji závislost na syrských základnách

Úhel pohledu

Rusko udržovalo bezpečnost svých syrských základen v krátkodobém horizontu, ale vyjádřilo dlouhodobou nejistotu ohledně budoucnosti těchto základen. Jejich ztráta by podkopala schopnost Ruska promítat svoji sílu do Středomoří a podporovat ruskou vojenskou logistiku v Africe. Moskva se připravuje na přesun některých aktiv ze Sýrie, ačkoli neučinila žádné kroky, které by signalizovaly, že úplné stažení ze Sýrie je na spadnutí.