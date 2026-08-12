Před 30 lety zazněl poslední výstřel v Butyrce. Rusové přemýšlí nad obnovou trestu smrti

Tmavovlasý muž v pruhovaném mundúru kráčí suterénem pod moskevskou vazební věznicí Butyrka. Není sám. Má doprovod, který ho nespouští z očí. Jde skrz sprchy do sklepní místnosti. Zavřou se za ním ocelové dveře. Výstřel a zhroucení těla na podlahu neuslyší nikdo za zdmi popravčí komory.
Druhého srpna 1996 byl popraven Sergej Golovkin. Mimořádně odporný sovětský a posléze ruský sériový vrah, který terorizoval okolí Moskvy po dobu šesti let. Svou extrémní sadistickou krutost si vybíjel na malých chlapcích. Na svědomí měl nejméně 11 dětí ve věku od 10 do 15 let.