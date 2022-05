Ve všech analýzách se objevují hlavně problémy mizerné práce rozvědky či až „punkové“ strategie ve stylu „výlet do Kyjeva na tři dny“. Takové projevy ale mají i hlubší příčiny, jednou z nich je obrovská korupce, která v Rusku panuje. Ostatně, není to tak dávno, co Vladimir Putin podepsal výnos o zřízení dalšího protikorupčního systému.