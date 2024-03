Macron volil slova pečlivě: „Uděláme vše, co je v našich silách, abychom zabránili Rusku tuto válku vyhrát.“ A dodal, že myšlenka na vyslání vojáků na Ukrajinu by neměla být stažena ze stolu. Za sebe uvedl, že Francie hodlá v této otázce zachovat takzvanou strategickou nejednoznačnost. Co tím myslel a čeho chtěl dosáhnout?