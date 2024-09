Ruské rakety a drony testují obranu NATO. Proč se Aliance bojí a jak má reagovat?

Když v listopadu 2022 spadla střela na farmu v polském Przewodówě a zabila dva lidi, vyvolalo to ostré reakce. Skoro se zdálo, že není daleko k válce. Pak se ukázalo, že raketa byla ukrajinská a vypálila ji ve snaze zlikvidovat ruskou střelu mířící na elektrárnu v Dobrotvirsku ukrajinská protivzdušná obrana. To trochu rozplynulo obavy z toho, že NATO bude muset nějakým způsobem reagovat třeba odvetnou palbou na nějaký ruský cíl a v konečném důsledku zabředne do přímého konfliktu s Moskvou.