Komu fandí Jih? Západ a Moskva se přetahují o pohled na Ukrajinu. A to nyní jde především

A nebylo to jednání o míru, spíše přetahování o to, čí pohled – chcete-li narativ – získá větší sílu. Zda západní, tvrdící, že jde o agresi Ruska. Či moskevský, tvrdící, že válku vyprovokoval Západ svou snahou o hegemonii. Jenže napsat, že šlo o konzultace diplomatů a vládních poradců, by působilo přízemně. Proto se mluvilo o summitu.

Leckomu to zní cynicky, ale je to tak. Kdyby šlo o projekt skutečného míru pro Ukrajinu, bylo by nevyhnutelné k jednání přizvat Rusko. Či se naopak dohodnout, jak Rusko přimět k vojenské kapitulaci. Není-li splněno ani jedno, ani druhé, jde o politické přetahování. O protiváhu rusko-afrického summitu, který pořádala Moskva. Ale má to smysl.