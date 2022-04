VAVRDA: Hon na ruské sportovní čarodějnice

Válka je špatná, to absolutně bez diskuse. Být v prvních dnech ruské vojenské invaze jen na hranicích a sledovat tisíce uprchlíků, kteří mnohdy museli šlapat desítky kilometrů ke svobodě, s vámi musí otřást.

Jenže důležitá rozhodnutí by sportovní funkcionáři (i politici) měli činit rozumem, nikoliv srdcem. Měli by se řídit zákony svých zemí, Listinou základních práv a svobod. Ty by měly být ctěny především. Válečný stav, který je může potlačovat, je totiž vyhlášen na Ukrajině, nikoliv ve Spojeném království.

Čím přesně se provinil Daniil Medveděv a další ruští tenisté?

Nebo ruští hokejisté v NHL, proti kterým brojí česká hokejová legenda Dominik Hašek?

Že mají ruský pas a jsou sportovci, takže mají větší dosah než jejich krajan, já nevím, třeba dělník Saša pracující 14 hodin denně na lešení kdekoliv po světě?

Proč po něm nikdo nechce distancování se od Vladimira Putin? Proč jeho nikdo nestaví do role, že by v tu chvíli musel myslet na své nejbližší ve vlasti, kvůli kterým se rozhodl odejít za lepším výdělkem do zahraničí?

Bizarní přirovnání? Možná méně než tenhle hon na čarodějnice, do kterého se zástupci Wimbledonu nyní zapojili...