Ruská válka proti Ukrajině se promítá do Asie. Moskva a Kyjev se budou přetahovat o migranty

Migranti v ruském Krasnojarsku čekají na kontrolu dokladů. | foto: Ilja Najmušin/Sputnik/Profimedia

Jiří Just
Kvůli válce zažívají Rusko a Ukrajina demografické problémy hraničící s krizí. Obě země ji budou muset řešit dovozem migrantů ze zahraničí. A to i navzdory tomu, že Moskva zpřísňuje migrační politiku vůči tradičnímu zdroji levné pracovní síly.

Boje na ukrajinské frontě, mobilizace, dopady bomb a exploze dronů se poslední bezmála čtyři roky podepisují na stavu ruské a ukrajinské populace. Předválečné statistiky obyvatel dávno neplatí. Ať už kvůli válečným ztrátám či odchodům do zahraničí.

Demografická situace je pro Kreml natolik citlivá, že ruský statistický úřad Rosstat v aktuální zprávě o socioekonomickém stavu Ruska nezveřejnil celou kapitolu věnovanou demografii. To, podobně jako v roce 2020, když úřad během covidové pandemie přestal zveřejňovat údaje o důvodech letality, naznačuje kritickou situaci.

Přičemž ruské úřady oficiálně uvádějí, že v Rusku žije 146 milionů osob. Přibližně o milion méně než v roce 2021.

„Nic dobrého nás z populačního hlediska nečeká. Měli jsme negativní trend i před válkou. Nikdo už nechce rodit.“

Dmytro Kuleba, někdejší ukrajinský ministr zahraničí

Loni v prosinci ukrajinský ombudsman Dmytro Lubinec s odkazem na analýzu tamního Ústavu demografie uvedl, že se populace země v roce 2024 snížila z předválečných 42 milionů obyvatel na 35,8 milionu. Přitom v roce 2024 na Ukrajině byl podíl zemřelých více než dvojnásobně vyšší než narozených. Podle oficiálních údajů se v zemi trpící ruskou agresí v předchozím roce narodilo pouze 177 tisíc dětí a zemřelo 495 tisíc lidí.

