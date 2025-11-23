Ruská válka proti Ukrajině se promítá do Asie. Moskva a Kyjev se budou přetahovat o migranty

Boje na ukrajinské frontě, mobilizace, dopady bomb a exploze dronů se poslední bezmála čtyři roky podepisují na stavu ruské a ukrajinské populace. Předválečné statistiky obyvatel dávno neplatí. Ať už kvůli válečným ztrátám či odchodům do zahraničí.
Demografická situace je pro Kreml natolik citlivá, že ruský statistický úřad Rosstat v aktuální zprávě o socioekonomickém stavu Ruska nezveřejnil celou kapitolu věnovanou demografii. To, podobně jako v roce 2020, když úřad během covidové pandemie přestal zveřejňovat údaje o důvodech letality, naznačuje kritickou situaci.
Přičemž ruské úřady oficiálně uvádějí, že v Rusku žije 146 milionů osob. Přibližně o milion méně než v roce 2021.
„Nic dobrého nás z populačního hlediska nečeká. Měli jsme negativní trend i před válkou. Nikdo už nechce rodit.“
Dmytro Kuleba, někdejší ukrajinský ministr zahraničí
Loni v prosinci ukrajinský ombudsman Dmytro Lubinec s odkazem na analýzu tamního Ústavu demografie uvedl, že se populace země v roce 2024 snížila z předválečných 42 milionů obyvatel na 35,8 milionu. Přitom v roce 2024 na Ukrajině byl podíl zemřelých více než dvojnásobně vyšší než narozených. Podle oficiálních údajů se v zemi trpící ruskou agresí v předchozím roce narodilo pouze 177 tisíc dětí a zemřelo 495 tisíc lidí.