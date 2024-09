Jaderná elektrárna jako bomba. Kde je největší riziko současné fáze rusko-ukrajinské války?

Jaderné zbraně jsou zatím netknutým a nevyužitým potenciálem Ruska a to si v Kremlu dobře uvědomují. I proto se v poslední době opakovaně mění strategie jejich použití.

Nyní to bude možné nejen jako odpověď na jaderný útok protivníka, ale i v širší škále případů odpovědi na konvenční obranu. Stačí, že tu bude „kritická hrozba“ pro suverenitu Ruské federace, případně podpora útočníkovi ze strany jaderného státu. Další odůvodněná možnost využití atomového potenciálu bude podle nové jaderné strategie Ruska hromadné ohrožení vesmírnými či vzdušnými zbraněmi.

V současné době vyvolávají na ruské straně bouřlivé reakce o to, zda povolit Ukrajině používat dalekonosné zbraně dodané od spojenců na cíle v Rusku. Není to zcela jednoznačné, Američané namítají, že nejdůležitější věci cíle jako letadla už Rusové přemístili mimo dosah prostředků jako je ATACMS, jímž Ukrajinci od USA disponují.

Existuje také možnost omylu a zasažení civilního cíle, je tak zkrátka nepochybné, že by tato věc situaci eskalovala. Na druhou stranu se Ukrajina má právo bránit s odvetou rovnocennou ruským raketám.

Ruská pozemní armáda a letectvo jsou naplno zaměstnané válkou na Ukrajině, která zvlášť pozemní síly decimuje natolik, že nejsou v současné době schopny kohokoli ohrozit. Nedokázaly ani ubránit vlastní území v Kurské oblasti a to i přesto, že velení o záměrech Ukrajiny na tuto část ruského území zaútočit vědělo.

Odhaduje se, že ještě několik let budou ruské síly neschopné větší akce typu napadení státu NATO. Doba regenerace ale zase až tak dlouhá nebude a stále prohlubující se přechod na válečnou ekonomiku vše urychlí.

Jaderný potenciál je vše, co Rusko má a čím může pouštět na Západ hrůzu. Není to však málo, protože případný jaderný útok může vyvolat takové následky, s jakými jsme se v dějinách nesetkali.

Hirošima jako psychologická zbraň

Připomeňme jediné dva případy jejich použití, bombardování Hirošimy a Nagasaki v létě 1945. Odhaduje se, že v prvních hodinách po svržení pum zemřelo v Hirošimě možná 50 tisíc lidí a v Nagasaki kolem 30 tisíc. Ještě zhruba jednou tolik pak podlehlo během následujících měsíců. Umíralo se zejména na ozáření nebo popáleniny, přičemž postiženým nebylo většinou jak pomoci.

Odstrašující účinek jaderné bomby je už sám o sobě psychologickou zbraní. V tomto smyslu ho Rusové i využívají, například šéf CIA William Burns apeloval začátkem září na západní politiky, aby si z řinčení ruských jaderných zbraní nedělali těžkou hlavu. Také podle amerického Institutu pro studium války (ISW) jde čistě o strategii zastrašování a nikoli o to, že o reálné uvažování i nasazení tohoto druhu zbraní.

Stále také platí ultimátum americké administrativy Joea Bidena, že se v případě odpálení jaderné nálože na Ukrajině vloží do války Spojené státy se svou obrovskou konvenční silou.

Nelze ale vyloučit vůbec nic, zvlášť když Rusové vidí, jak Západ jejich hrozby nebere vážně. Například menší demonstrativní jaderný výbuch v méně obydlené oblasti či ještě lépe takovou akci, která by nepřinesla jednoznačné důkazy, kdo za odpálením jaderné bomby stojí.

Kritické místo – Záporožská elektrárna

Modelovým činem tohoto druhu bylo odpálení hráze Kachovské přehrady loni na jaře. V prvních chvílích nebylo možné ukázat na jednoznačného viníka, přičemž na ničivém rozměru útoku to nic neubralo. Nejasnosti jsou tu dodnes (právě proto je třeba podobné události důkladně a pokud možno nezávisle vyšetřovat) a v Rusku dosud značná část obyvatel pod vlivem propagandy věří, že si přehradu vyhodili do vzduchu sami Ukrajinci.

Přesně takové parametry splňuje útok na jadernou elektrárnu. Nemá sice v sobě ničivost jaderné pumy v podobě tlakové vlny a tepelného záření, zato uniká radiace i radioaktivní spad, které jsou tichým zabijákem a mohou učinit na dlouhou dobu neobyvatelné rozsáhlé území.

Ukrajina má dnes čtyři činné jaderné elektrárny. Všechny jsou monitorované Mezinárodní agenturou pro atomovou energii (MAAE), tři z nich pak jsou umístěné předvídavostí osudu v dnešním týlu: v Chmelnickém, Rovně a Jižnoukrajinsku v Mykolajivské oblasti. Jejich bombardování balistickými raketami je v ruských možnostech a otázkou je, zda by takový útok vydržely či nikoli.

Další, Záporožská elektrárna stojí na území okupovaném Ruskem asi 40 kilometrů od frontové linie. Elektřinu sice nevyrábí, chladí se tam ale jaderné palivo a procesy v reaktoru běží. Zdejší reaktory RBMK nejsou dle MAAE prakticky nijak chráněné, nemají kopule ani stěny jako už novější elektrárny. Pokud bereme v úvahu neutuchající střelbu a útoky v oblasti, které se nevyhýbají ani bezprostřední blízkosti areálu, je riziko poměrně vysoké.

Zachovat klid

O hrozbě vyplívající z možného bombardování elektrárny například balistickými raketami nebo drony se v minulosti příliš nemluvilo, přesto se zdá být akutnější než použití jaderné zbraně jako takové. Teprve teď se některé země Západu jako třeba Slovensko vzpamatovaly a začaly alespoň monitorovat radiaci. To je však spolu s dobře fungujícím systémem ochrany obyvatel proti krizím maximum, co lze udělat. V naší zemi se to po letech zanedbávání však nelze moc představit.

Neznamená to ale, že by hned mělo přijít jaderné bombardování. Válka se zintenzivňuje a to se občas děje tehdy, jsou-li na obzoru mírová jednání. Že bude pracovat na míru, zmínil po setkání s Volodymyrem Zelebským republikánský kandidát na amerického prezidenta Donald Trump. Snahu něco s konfliktem udělat má zřejmě i jeho demokratická protivnice Kamala Harrisová. A nehraje ani příliš roli, že Američané nejsou spokojení se Zelenského mírovým plánem, který podle médií nepřináší nové myšlenky a neodráží příliš válečnou realitu.

Nacházíme se tak v intenzivní a nebezpečné fázi války, kdy leckomu mohou ujet nervy. Bojová rétorika tu nemá smysl – je třeba pracovat na tom, aby se vše vyřešilo co nejrychleji a přitom v rámci možností spravedlivě pro Ukrajinu.