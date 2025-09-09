Setkání Putina se Zelenským v nedohlednu. Kreml tlačí Kyjev k referendum o území

„Nemohu jet do metropole toho teroristy,“ rázně odpálil ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj Putina. Ruský lídr vyzval Zelenského, aby s ním přijel jednat do Moskvy. A naopak, ukrajinský prezident poslal Putinovi vzkaz, aby se ukázal v metropoli Ukrajiny.
„Může přijet do Kyjeva. Já nemůžu jet do Moskvy, když na mou zemi každý den dopadají rakety,“ sdělil Zelenskyj v rozhovoru pro americký zpravodajský kanál ABC News. Interview probíhalo v areálu americké firmy Flextronics v západoukrajinském Mukačevu, na kterou koncem srpna ruská armáda zaútočila raketami.
Podle ukrajinského prezidenta Putin chápe, že do Moskvy nemůže za žádných okolností přijet. A také dodal, že Putin nemá o schůzku s ním zjevně zájem, protože chce pokračovat ve válce proti Ukrajině. Tím má ruský lídr podrývat úsilí amerického prezidenta Donalda Trumpa, který se snaží Zelenského a Putina usadit za jednací stůl.
K čemu by to vedlo
O přímé jednání mezi Zelenským a Putinem se spekuluje posledních několik týdnů. Od setkání ukrajinského prezidenta a delegace evropských politiků s Trumpem v Bílem domě. Zelenskyj prohlásil, že o ukrajinském území je ochoten jednat pouze s Putinem.
|
Ať přijede do Moskvy, zve opět Putin Zelenského. Připomněl ruskou přesilu
Sotva to ale může znamenat, že ukrajinský prezident, na hypotetické schůzce s Putinem, bude ochoten akceptovat nejen ztrátu území, které v současné době Rusko na východě a jihovýchodě Ukrajiny po více než třech letech války kontroluje, ale také stažení ukrajinských vojsk z celého Donbasu bez boje. To je jedna z klíčových podmínek Kremlu pro uzavření míru s Kyjevem.
A naopak. Vladimir Putin pravidelně naznačuje, že až bude schůzka se Zelenským připravena a bude mít pro něho smysl, tak může proběhnout. Zpochybňuje však legitimitu ukrajinského prezidenta. A už vůbec nemíní ukončit na této schůzce válku proti Ukrajině.
„To by nikam nevedlo, pokud by měla proběhnout, opatrně řečeno, schůzka s aktuálním šéfem administrace. Ale může k tomu dojít. Nikdy jsem se setkání nebránil, pokud bude dobře připravené a povede k nějakým možným pozitivním výsledkům,“ vyjádřil se Putin k setkání s ukrajinským prezidentem na tiskové konferenci během své návštěvy v Číně.
„Samozřejmě že případné setkání ruského prezidenta se Zelenským neukončí konflikt,“ říká v rozhovoru pro Lidovky Alexej Muchin, známý ruský politolog a šéf Centra politických informací. Zelenskyj si podle něj pozváním Putina do Kyjeva zahrává s ohněm. A jak s notnou dávkou cynismu Muchin dodal, něco takového se už stalo.
|
Ve Washingtonu se mluvilo o zárukách pro Ukrajinu. Ty jsou zatím iluzorní a mír je vzdálený
„Kdysi si ukrajinské orgány činné v trestním řízení chtěly pozvat Sergeje Šojgua (ruského ministra obrany mezi lety 2012 až 2024 – pozn. redakce) na výslech do Mariupolu. Čím to skončilo, víme. Teď je Mariupol součástí Ruské federace. Zelenskyj velmi riskuje, že Vladimir Putin opravdu přijede do Kyjeva, ale jako do ruského města,“ podotýká ruský politolog.
Záruky osobní bezpečnosti
Muchin tvrdí, že Putinův návrh Zelenskému, aby přijel jednat do ruské metropole, je myšlen vážně. Ale Zelenskyj s ruským prezidentem v Kyjevě ve skutečnosti hovořit nechce.
„A to zejména proto, že když Putin zval Zelenského do Moskvy, tak mu skutečně může technicky zaručit bezpečnost. Ale když Zelenskyj zval Putina do Kyjeva, tak nemůže Putinovi bezpečnost zaručit,“ myslí si expert. Není však jisté, jestli tím Muchin myslel před ruským bombardováním, nebo až situaci, kdy Ukrajinci musí toto bombardování a smrt snášet čtvrtým rokem plnohodnotné války.
Nehledě na to, ukrajinský prezident má mít podle Muchina osobní zájem na schůzce s Putinem. O budoucnosti Ukrajiny rozhodovat nemůže, ale o své budoucnosti ano.
|
Pozapomenuté dilema o Donbase. Debata o územních ústupcích sice šla stranou, ale stále je aktuální
„Přemýšlel jsem, proč je pro Zelenského tak důležité setkání s Putinem. Mám na to jen jednu odpověď, upřímně řečeno. Zelenskyj chce požádat Putina o osobní bezpečnostní záruky. Protože jen Putin mu může takové záruky poskytnout. Příkladem může být Edward Snowden (whistleblower, který sdílel tajná data americké Národní bezpečnostní agenturu, v roce 2013 skončil v Rusku, kde o devět let později dostal od Putina občanství – pozn. redakce)“.
Myslím, že má Zelenskyj zájem o záruky osobní bezpečnosti od Putina, protože jeho západní ochránci mu takovou záruku pravděpodobně nedají. Něco o tom věděl Boris Berezovskij (vlivný ruský oligarcha, zákulisní hráč a oponent Putina, v roce 2013 byl ve Velké Británii nalezen mrtvý – pozn. redakce). Zelenskyj to chápe, a proto potřebuje osobní setkání s Putinem, ale chce to udělat v nějaké třetí zemi,“ vysvětluje ruský politolog.
Jak legalizovat anexi
Vladimir Putin má plán, jak legalizovat anexi ukrajinského území. Navrhl Kyjevu, aby uspořádalo referendum, které by stvrdilo ruské územní nároky. Kreml spoléhá na to, že výsledek ukrajinskou vládou oficiálně vyhlášeného hlasování o připojení Donbasu k Rusku by musel respektovat nejen Zelenskyj, ukrajinská společnost, ale mezinárodní společenství.
Putin zřejmě vychází z ukrajinských sociologických průzkumů. V srpnovém průzkumu společnosti Rating Group si pouze 11 procent Ukrajinců přeje dál bojovat do osvobození všech okupovaných území. Jen pro ilustraci, v červenci 2023, kdy ukrajinská armáda spustila posléze neúspěšnou protiofenzivu, si přálo válčit do osvobození celé Ukrajiny 60 procent Ukrajinců.
|
Velká hra o západní záruky Ukrajině. Kyjevu mohou zbýt jen samá špatná řešení
Přičemž pouze 19 procent Ukrajinců si podle průzkumu myslí, že jejich země vede válku za území. Se vší pravděpodobností se má na mysli obnova územní celistvosti Ukrajiny a deokupace Donbasu a Krymu. Většina se však domnívá, že Ukrajina bojuje za budoucnost svých dětí (60 %), a také za svobodu (44 %).
„Vladimir Putin vůbec neriskuje, když navrhl Ukrajině toto referendum. Je mu jasné, že Ukrajina ho nevyhlásí. Pokud by se však uskutečnilo, mohlo by mít terapeutický význam pro ukrajinské obyvatelstvo. Ruskému obyvatelstvu je však naprosto jedno. V září 2022 proběhla referenda v Doněcké lidové a Luhanské lidové republice, Záporožské a Chersonské oblasti a posléze byla zanesena do ústavy jako součástí Ruské federace,“ uzavírá Alexej Muchin.