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Útoky na pupeční šňůru Ukrajiny. Rusové usilují o kritické poškození klíčového mostu

Jiří Just
Analýza
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Kyjevský Jižní most vedoucí přes řeku Dněpr, kterou zasáhly ukrajinské drony. (1. října 2026) | foto: Profimedia.cz

Moskva chce dronovými útoky rozpůlit Ukrajinu ve dví. Dopravně a energeticky. Nasazuje proto novou verzi proudových dronů, které dokážou jako autogen v milisekundě proříznout i velmi tlusté ocelové pláty, nosníky či lana.

Vagón metra projíždí okolo hořících trosek ruského dronu. Někteří cestující sledují oranžové plameny na silnici, další netečně hledí do telefonu. Posledních pár týdnů Rusko zintenzivnilo své útoky natolik, že některé obyvatele nepřekvapí častější siréna ani následky bombardování.

Popsaná scéna se odehrála koncem minulého týdne na Jižním mostě v Kyjevě (Pivděnnyj most). Tato dominanta ukrajinské metropole se v posledních dnech několikrát stala terčem útoků ruských dronů. Podobně jako další kyjevské mosty. Jižní most je však specifický.

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Analýza

Útoky na pupeční šňůru Ukrajiny. Rusové usilují o kritické poškození klíčového mostu

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Kyjevský Jižní most vedoucí přes řeku Dněpr, kterou zasáhly ukrajinské drony....

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