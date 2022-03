Putin jako Mussolini. Také ruský prezident čelil slabým západním lídrům, snu ale nedocílí

Názor

Před pár týdny se probíralo téma, jestli je Putin jako Hitler a jestli se to má říkat a zda je to adekvátní. Nebo jestli je jako Stalin. Dnes to už říká více lidí. Nejde ale jen o morální či emotivní odsudek a přirovnání, které má zahanbit ty, kdo se Putina zastávali. Užitečné je to především analyticky. I přehnaný nebo nepřesný příměr je podnětný: může to vlastně být inspirativní analytický nástroj, rozebere se, v čem srovnání sedí a v čem nesedí.