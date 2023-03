Neutrál jako Si? Nejedná-li Čína i s Kyjevem, nemyslí to vážně

Kišida přijel do Kyjeva coby předseda skupiny G7 a netajil se podporou Ukrajiny. Si přijel do Moskvy v roli údajného neutrála, který se snaží ukončit válku. Proč ne, že. Ale pokud mluvil jen s Putinem, vyznělo to jako paralelní návštěvy spojenců: Kišida v Kyjevě, Si v Moskvě. Nebo si myslíte, že takto se chová neutrál, jehož ambicí je zprostředkovat příměří?

Tyto ambice lídr Si má. A ne prázdné. Před týdnem v Pekingu osobně sblížil Saúdy s Íránci a 24. února, k výročí ruské agrese na Ukrajinu, vyšlo Stanovisko Číny k politickému řešení ukrajinské krize. Ten dokument obsahuje leccos racionálního, třeba ochranu jaderných zařízení či vývoz obilí. Proto ho Zelenskyj paušálně neodmítl. Leč jeho těžištěm jsou pasáže s čínskými rysy, takové, které lze vykládat různě.