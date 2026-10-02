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Rukavičky jdou dolů. Rusko zrušilo veškerá omezení v letecké válce proti Ukrajině

Marek Hudema
Komentář   15:00
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Ruský prezident Vladimir Putin (16. září 2026)

Ruský prezident Vladimir Putin (16. září 2026) | foto: Reuters

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Ruský prezident Vladimir Putin prý řekl svým generálům, že teď už neexistují žádná omezení při náletech na Ukrajinu. Zprávy o tom získaly ukrajinské tajné služby, uvedl v dnes zveřejněném rozhovoru pro list Financial Times ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj.

Tomu, že nejde jen o nějakou dezinformaci, napovídá i ruská opakovaná snaha z posledních dní zničit most v Kyjevě s linkou metra spojující části města na obou březích Dněpru. Zároveň došlo k poškození školy a obytných domů.

Dlouho byly letecké útoky mezi Ruskem a Ukrajinou ve válce, která začala před více než čtyřmi lety, poměrně omezené. Přes opakované útoky na civilisty, obytné domy, školy či nemocnice se ruská letecká kampaň dlouho soustředila především na vojenské cíle a infrastrukturu důležitou pro vedení války. Teď se zdá, že se tento poměr mění.

Zkomplikovat Ukrajincům zimu

Zřejmě ze tří důvodů. Za prvé, Rusko dlouho doufalo, že získá celou Ukrajinu nebo že ji časem alespoň strhne pod svůj vliv. Třeba i tím, že se poražení Ukrajinci nakonec obrátí proti Západu. Podle Putina je Ukrajina přece součástí ruského světa a vlastně i Ruska. Proto Putin nechtěl Ukrajince terorizovat na nejvyšší možnou míru. Jenže naděje na získání celé Ukrajiny, zdá se, padly. Nebo spíš byl konečný cíl ovládnutí celé země dočasně odložen.

Za druhé, Rusko v zázemí dlouho nepociťovalo tíhu války a nechtělo na sebe přivolat odvetné údery. I to se s ukrajinskými útoky na ruské rafinerie změnilo.

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A za třetí, vzhledem k nedostatku střel Patriot proti raketám a prostředků proti proudovým dronům může konečně Rusko bombardovat Ukrajinu ve velkém.

Putin teď zřejmě chce Ukrajince zastrašit a před zimou zničit ukrajinskou infrastrukturu. Tedy elektrárny, teplárny či vodárny a nově i silnice, železnice a omezit nálety pohyb obyvatel. A to takovým způsobem, že část země bude pro civilisty fakticky neobyvatelná. To by mohlo způsobit další uprchlickou vlnu do Evropy. Na tu dnes Evropa není připravená a Putin doufá, že to oslabí evropskou podporu Kyjevu a ten bude nucen uzavřít mír za jeho podmínek.

Další eskalace

Otázkou teď je, kam až je Putin ochoten zajít. Zatím to vypadá na útoky na mosty, silnice a vlaky využívané civilisty, ale tím to zřejmě neskončí. Oznámení, že všechna omezení padla, nevěstí nic dobrého. Na Ukrajině nakonec uvidíme čím dál tím více útoků na cíle dvojího užití, tedy cíle, které jsou důležité pro civilisty i vojáky, a nakonec pravděpodobně i na čistě civilní cíle. Podobně jako za druhé světové války.

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Kyjev nakonec bude patrně oplácet stejnou mincí. Vyvolá to další eskalaci a touhu po silnější odvetě. Rukavičky jdou dolů, mezinárodní právo bude asi nakonec pošlapáno a civilisté budou trpět.

Konec je v nedohlednu. A dobrý konec, kdy je útočník spravedlivě potrestán a poškozený dostane zpátky celé své území, není vidět už vůbec.

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Rukavičky jdou dolů. Rusko zrušilo veškerá omezení v letecké válce proti Ukrajině

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