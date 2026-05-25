Putin už zase straší jadernou válkou? Spíš počítá s evropskou hysterií a nikdy se nezklame

Rusové o víkendu spustili velký dronový a raketový útok na Kyjev a okolí. Celkem 600 dronů a 90 raket zasáhlo převážně civilní oblasti (včetně stanice metra, kde se schovávali lidé před útokem) a zabilo čtyři lidi. Nejvíc pozornosti ale paradoxně opět vzbudila balistická střela Orešnik, která dopadla do vesnice Bila Cerkva 90 kilometrů od Kyjeva a dle dostupných informací způsobila minimální či žádné ztráty na životech.
Putin tuto raketu schopnou nést jadernou hlavici použil již potřetí během ukrajinské války a ani tentokrát se – přinejmenším na stránkách evropských médií – neminul účinkem. Evropská ministryně zahraničí Kaja Kallasová napsala na svůj účet X, že se jedná o „jadernou hru s ohněm“ a že ruský útok měl „zabít co nejvíc ukrajinských civilistů“.
Někdo už to jak se patří přifoukne
Ne že bychom snad chtěli ruský útok či jeho záměry zlehčovat, ale podobné komentáře dělají Rusy větší, než jsou. Pokud bychom totiž skutečně uplatnili logiku „útok měl zabít co nejvíc civilistů“, jednalo by se o katastrofální fiasko. 600 dronů a 90 raket zvládlo zabít „pouze“ čtyři Ukrajince, což je v celkovém kontextu války na Ukrajině, jež si podle think tanku CSIS vyžádala již na dva miliony obětí, zanedbatelné číslo.
|
Rusko zaútočilo na Ukrajinu mocnou hypersonickou střelou Orešnik. Kyjev hoří
Ani jaderné strašení se nezdá jako správné vysvětlení Putinova útoku. Ano, Orešnik budil oprávněné obavy v listopadu 2024, kdy jeho první použití skutečně působilo jako varování před jadernou eskalací. Tehdy si Amerika a Británie hrály s myšlenkou povolit Kyjevu útoky západními dalekonosnými střelami na ruské území. Putinův útok – zrovna tak bezzubý jako ten včerejší – tenkrát vcelku působivě zapůsobil jako výstražné vztyčení prstu. Ale trefit garáže ve vesnici Bila Cerkva na předměstí Kyjeva, jako se to stalo včera? Neděláme náhodou hrozbu Orešnikem větší, než je?
Pravda je ve skutečnosti o dost jednodušší. Putin nechce ani strašit jadernou válkou, ani zabít co nejvíc civilistů – pokud ano, nepoužil by Orešnik, který je k tomu účelu dost nevhodný. Pravý účel Orešniku je informační, a to sice pro dvojí publikum: ruskému domácímu konzumentovi má říct „všechno je v pořádku, máme stále větší svaly než nepřítel“. Rusové se v minulých týdnech cítili v ohrožení před ukrajinskými drony, a to včetně svého oblíbeného svátku Dne vítězství 9. května. Ruský postup na frontě navíc takřka ustal a v Moskvě je na místě se ptát: kde přesně je naše endgame?
|
V útocích na Kyjev budeme pokračovat, je to odveta, oznámilo Rusko
Druhým konzumentem jsou evropští politikové – zde se Putin spoléhá na to, že alespoň jeden z nich vždy vystoupí a řekne něco o ruské jaderné hrozbě a patřičně vyděsí domácí populaci. Pokud by nevyšel nikdo z obvyklých podezřelých, může se vždycky spolehnout na členy byrokratického aparátu Evropské unie, jako je Kaja Kallasová, kteří napíšou něco patřičně hysterického a Putinův útok tak přifouknou do patřičných mezí. Orešnik způsobil malé reálné škody – ale pokud bylo jeho účelem udělat se větší, než jsem, Putin opět uspěl.