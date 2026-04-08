„Petrohrad čekají nepříznivé meteorologické podmínky přispívající ke znečištění ovzduší,“ varuje SMS, kterou dostali obyvatelé druhého největšího města Ruska. Poněkud tajuplná zpráva, kterou ruské úřady posílaly koncem března, měla upozornit, že na Petrohrad míří zplodiny ze sto kilometrů vzdálených přístavů Usť-Luga a Primorsk v Baltském moři. Ty se staly několik dní za sebou cílem útoků ukrajinských dronů. Hustý černý dým po sérii explozí zásobníků s ropou a nádrží na plynový kondenzát nějakou dobu sužoval Leningradskou oblast.
Ukrajina se snaží ochromit ruské terminály v Baltském moři, přes které Moskva vyváží ropu a zkapalněný zemní plyn.
„Drony kroužily nad domy. Bylo jich hodně. Celou noc jsme nespali. Zavřela jsem se v koupelně, seděla tam a třásla se... Když jsem druhý den vyšla ven, obloha byla černá jak noc. Auto jsem měla celé v sazích,“ popsala jeden z útoků obyvatelka Primorska regionálnímu zpravodajskému webu 47news.