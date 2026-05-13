Karty v rusko-ukrajinské válce se obrátily. Co znamená Putinova úvaha o jejím konci?

Navíc v Rusku roste zřetelně nespokojenost s tamním režimem a dokonce začíná být z problémů obviňován sám prezident Putin. Co to všechno znamená?
Za prvé skutečně Ukrajina zřejmě přebírá strategickou iniciativu na frontě, byť územní zisk je v porovnání s délkou fronty nepatrný. Rozhodně už neplatí to, co tvrdil ukrajinskému prezidentovi Volodymyru Zelenskému americký prezident Donald Trump, totiž že Ukrajina prohrává.
Naopak, Ukrajina způsobuje ruské armádě podle dostupných údajů větší ztráty, než jaké má ona sama, a ukrajinské drony zasahují hluboko v ruském území. Šíří tam navíc strach a obavy. A to přesto, že Trump zastavil americkou vojenskou pomoc Ukrajině.
„Celkově to působí jako bod zlomu ve válce,“ prohlásil pro The Economist Lawrence Freedman, profesor válečných studií na King’s College v Londýně. „Pokud Rusové nemají za své úsilí nic, co by mohli ukázat, nepřekvapilo by mě, kdyby se na některých místech věci začaly hroutit.“ Jenže tak to nemusí být nebo to nemusí být takový problém, jak se zdá. Rusko prokázalo v této válce, kterou rozpoutalo, mnohem větší odolnost, než se čekalo. Bez ohledu na ohromné ztráty, bez ohledu na to, že muselo rezignovat na původní válečné cíle, bez ohledu na minimální zisky.
Kdo se v zázemí zhroutí dřív?
Ani Putinovo prohlášení, že válka by se mohla chýlit ke konci, nelze brát jako přiznání si toho, že se ruská invaze na Ukrajinu nepovedla a že tedy brzy skončí. Putin má spíš problém s rostoucí kritikou a nespokojeností doma, a tu vyvolalo spíš chaotické vypínání internetu a snaha o větší státní kontrolu než desetitisíce padlých na frontě a nulový postup. Putin chce nejspíš ukázat, že něco dělá, a uklidnit Rusy doma. Na frontě může Rusko ještě bojovat dlouho, problém je a vždy byl v zázemí.
Dosud se Putin držel snadno u moci mimo jiné proto, že fungovala tradiční pohádka o zlých bojarech a hodném carovi. Tedy o tom, že vládce o problémech neví, protože má špatné rádce, kteří je před ním tají nebo jsou neschopní. Tohle teď padlo. Připomíná to poslední dny carského impéria, kdy fronta stagnovala, šířila se všeobecná nespokojenost a nakonec dokonce i služebníci režimu začali reptat a posléze padla i pohádka o hodném carovi. Car ovšem na válce trval. Nálada v zázemí nakonec pronikla i na frontu, přišly masové dezerce a to byl konec.
Něco podobného může teoreticky nastat i teď a Putinovo vyjádření může být zkrátka preventivní snahou něčemu takovému zabránit. Nicméně je jasné, že klíčem k výsledku války není fronta, ale právě zázemí. Jenže ani Ukrajina na tom není kdovíjak skvěle. Korupční skandály podrývají autoritu prezidenta Zelenského, nucené odvody jsou víc než nepopulární a špatné zásobování vojáků na frontě přispívá k dezercím.
Spíše než na rozhodující boj to tak vypadá na to, že se čeká, kdo se v zázemí zhroutí dřív – Ukrajina nebo Rusko? Před nedávnem na tom byla o chloupek líp Moskva, teď se karty obrátily. Výsledek hry je ale stále v nedohlednu a závisí na umění obou hráčů stejně jako na náhodě, nebo spíš na společenských silách, které na povrchu nevidíme, ale které dokážou změnit historii.