Rusko-ukrajinská válka a excelová tabulka v Pekingu. Komu velmoc z východu fandí?

Tyto peníze představují první alokaci z obří půjčky ve výši 60 miliard eur na podporu nákupu zbraní pro Ukrajinu. Rozhodnutí prý reaguje na mezery, které přetrvávají v odvětví zbrojního průmyslu EU.
Brusel sice obvinil Peking, že je klíčovým dodavatelem ruského vojensko-průmyslového komplexu, ale zároveň uznává, že i ukrajinský zbrojní průmysl závisí na čínských součástkách. Mluvčí EK uvedla, že bylo důležité co nejrychleji reagovat na nejnaléhavější potřeby Ukrajiny, a v těchto výjimečně vzácných případech jsou možné výjimky.
A dodala: „EU pracuje na rozšíření evropského obranného průmyslu s cílem co nejdříve dosáhnout bodu, kdy budeme moci tyto součástky vyrábět na našem trhu, a pak nebudeme muset udělovat tyto výjimky.“
Neschopnost nahradit Čínu
Faktem je, že celosvětově nejvíce součástek pro drony vyrábí Čína a že je od ní nakupuje nejen Rusko, ale i Ukrajina. Loni na podzim se objevila zpráva, že jeden z největších importérů čínských součástek, ukrajinský TAF Industries, jich během 1,5 roku nakoupil za miliardu dolarů. Objevil se však problém, že stejná čínská továrna plní ruské i ukrajinské objednávky.
|
Fedorov, muž vojenských inovací. Víc než o změny v Kyjevě jde o technologický přelom ve válčení
Vadí to nejen EU, ale i Ukrajině, protože závislost na čínských součástkách, jako jsou čipy, baterie, motory či kamery, snižuje možnost vývozu ukrajinských dronů. „Nemůžeme se vzdát dovozů z Číny. Opravdu dobré motory pro pozemní roboty se vyrábějí v Číně. Jsou levné a kvalitní. Abychom takové úrovně dosáhli, museli bychom pět let vyvíjet velké úsilí,“ řekl loni v říjnu ředitel Ukrajinské rady zbrojařů Ihor Fedirko.
Problém spočívá v tom, že EU a země, jako je Velká Británie či Norsko, údajně vyvíjejí velké úsilí, navzdory tomu stále nejsou schopné nahradit Čínu v roli dodavatele součástek pro drony. Vznikla paradoxní situace, kdy EU za peníze evropských daňových poplatníků financuje vlastní konkurenci v Číně. Přitom se můžeme ptát, z jakých peněz nakupovali Ukrajinci čínské součástky v minulých letech… Čínským komunistickým kapitalistům také jde o zisk z prodeje, a mohli bychom říct, že to je pouze suchá zpráva z ekonomické rubriky.
Dva narativy
Zajímavější je podívat se na tuto informaci z geopolitického hlediska. V západním progresivním mainstreamu od začátku války na Ukrajině vládly o Číně dva narativy, což je pokrokový výraz pro pravdu, existuje však i takzvaný narativ-dezolát, tedy lež. První tvrdil, že Čína je klidná síla, kterou tato válka nezajímá a USA hodlá porazit ekonomicky. Druhý měl za to, že Čína a Rusko spojily síly, aby vytvořily gigantický eurasijský monolit, který nakonec porazí změkčilý a dekadentní Západ.
|
Vylodění dronů nedaleko Krymu. Ukrajinci opět posunuli možnosti moderní války
Jaká je realita? Čínu nezajímá vítězství Ruska ani Ukrajiny, ale pokračování války. Pokud bude živit oheň na obou stranách fronty, konflikt nevyhasne. Ukrajina bez dronů by nedokázala čelit agresi, údajně mohou za 80 procent ruských obětí.
Vědomá čínská podpora výroby ukrajinské zázračné zbraně, tedy dronů, zpomalí Rusy, zvýší jejich ztráty a vytvoří podmínky pro dlouhodobé vedení války. To platí i pro Ukrajinu a její západní spojence. Obrovské finanční oběti Západu kvůli válce přinášejí Číně čistý zisk, tím pádem vládní účetní v Pekingu ve své excelové tabulce může zapsat ukrajinské a ruské ztráty do stejné kolonky.