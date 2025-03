Nenecháme se ošálit sladkými řečmi. Ústupky musí dělat USA, říká ruská expertka

Zpoza oceánu zaznívají vůči Rusku a Vladimiru Putinovi komplimenty, z Ruska jim to vrací vrchovatou měrou. Z Kremlu zaznívá, že Donald Trump je unikátní lídr - prý stejně jako samotný Putin. Hovoří se o vysokém intelektu amerického prezidenta a že je páníčkem Evropy.

A sám ruský prezident Putin, který často obviňuje Západ, že chce vydrancovat ruské nerostné suroviny, nabízí s úsměvem na tváři americkému protějšku těžbu bohatství Sibiře a Uralu. Jinak než okouzlení Trumpem se to nazvat nedá.

Bílý dům se vrací do reality

Jak uvádí ruský investigativní web Vjorstka s odkazem na svůj zdroj, který se účastní pravidelných kremelských schůzek hlavních redaktorů vlivných ruských médií, ruské sdělovací prostředky nedostaly za úkol chválit Trumpa osobně, ale vytvořit obraz „člověka, který je natolik moudrý, že zareagoval na Ruskem podanou ruku“. Pokud však jednání mezi Moskvou a Washingtonem budou neúspěšná, ruská média mají tvrdit, že se Rusko snažilo a dělalo vše pro normalizaci vzájemných vztahů.

A Rusové si skutečně sblížení se Spojenými státy přejí. Podle aktuálního průzkumu ruské nezávislé sociologické organizace Levada Centr se 45 procent respondentů vyjádřilo zcela kladně a dalších 40 procent spíš kladně o startu jednání ruské a americké delegace v saúdskoarabské metropoli Rijádu o normalizaci vztahů mezi Moskvou a Washingtonem. Pouze tři procenta Rusů se k přípravě oteplení staví negativně.

Většina Rusů přistoupila na Trumpovu hru s mírem na Ukrajině, který je však po skandálu v Oválné pracovně Bílého domu opět vzdálen. Sedmdesát procent Rusů si přeje, aby za vyjednávacím stolem kromě Moskvy seděla i Amerika. Ukrajinu si na jednáních o míru přeje 49 procent respondentů. Evropskou unii méně než třetina Rusů.

„Upřímně řečeno, žádné prudké oteplení vztahů mezi Moskvou a Washingtonem nevidím. Jediné, o čem se v tuto chvíli dá prakticky mluvit, je obnovení základní diplomatické komunikace,“ říká v rozhovoru pro Lidovky.cz Viktorija Fedosovová, zástupkyně ředitele Institutu strategických výzkumů a prognóz Ruské univerzity družby národů.

Ruská expertka podotýká, že před oběma zeměmi stojí nemálo problémů, které se musí řešit. Bílý dům se podle jejich slov jen vrací do reality.

„Nashromáždila se celá řada problémů, které se netýkají zdaleka jen Ukrajiny, a pokud předchozí americká administrativa raději mlčela, nový tým v Bílém domě alespoň otevřel komunikační kanály. A skutečnost, že Trump a jeho spolupracovníci začali nazývat věci pravými jmény, je jen obrat směrem k realitě, ale ne směrem k Rusku,“ míní Fedosovová.

Podvod jako pracovní nástroj

Ruská politoložka odmítá, že by se Kreml nechal zlákat sladkým tokáním z Bílého domu. Je jednoznačně přesvědčena, že se Rusko nevzdá svých válečných cílů.

„Vzhledem k tomu, jaké zkušenosti má Rusko s americkými zradami - počínaje separátní jednání s nacistickým Německem v březnu 1945, nejde tedy jen o řadu podvodů po rozpadu SSSR - bylo by přinejmenším zvláštní očekávat, že se Rusko nechá koupit sladkými řečmi a zastaví svou vojenskou a politickou aktivitu k dosažení cílů zvláštní vojenské operace,“ oponuje expertka.

Podle jejích slov bylo by mnohem snazší podvést Rusko v prosinci 2021, kdy Moskva nabízela Spojeným státům jednání o strategické bezpečnosti. Jde o ultimáta Západu, která bezmála dva měsíce před vpádem na Ukrajinu zveřejnilo ruské ministerstvo zahraničí. Washington a jeho spojenci označili ruské požadavky, jako třeba stažení Severoatlantické aliance za hranice z roku 1997, za nepřijatelné, ale chtěli s Moskvou jednat.

„Ale tehdejší americká administrativa usoudila, že Rusko může i dál provokovat a bude lehké ho udusit ekonomickými sankcemi. Jak se ukázalo, tento plán byl mimo realitu,“ popisuje svůj pohled Fedosovová.

Expertka se domnívá, že nyní Spojené státy přehodnocují svůj politický kurz. Nevylučuje, že za tím může být kalkul.

„Washington by chtěl změnou rétoriky a levně, jen sliby, odtrhnout Rusko od Číny. Rusko ale nebude měnit stabilního spojence, s nímž má ohromnou pozemní hranici, za pomíjivé sliby země, pro kterou je podvod způsob, jakým spolupracuje s ostatními státy, a s administrativou, u níž není jasné, jestli vydrží celé čtyři roky. Budování vztahů s USA bude probíhat v rámci umění možného - tedy realisticky a s konkrétními výsledky,“ myslí si politoložka.

Nic proti normalizaci vztahů

Ruská expertka je přesvědčena, že Moskva během jednání nebude dělat žádné ústupky. Ty by měl dělat Západ v čele s USA.

„Ústupky bude dělat strana, která prohlašovala, že si přeje ‚způsobit strategickou porážku‘ protivníkovi, a to se ji nepodařilo. Jak víte, to není Rusko. Mimochodem, to samé platí i pro Evropu. V jejím případě to je otázka času,“ míní politoložka.

Jak sama dodává, proti normalizaci vztahů však nic nemá. „Je lepší obchodovat než bojovat. Obzvlášť pokud hovoříme o dvou velkých jaderných mocnostech,“ uzavírá Fedosovová.