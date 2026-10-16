Trump šokoval svět, když si s Putinem plácli ohledně dodávek nafty. Oficiálně je cílem tohoto kroku snížení rekordních cen pohonných hmot v USA před blížícími se listopadovými volbami do Kongresu. Americké ministerstvo financí v návaznosti na to okamžitě vydalo dočasnou výjimku ze sankcí. Trump přitom deal s Kremlem uzavřel jen necelý měsíc poté, co podepsal sankční zákon, který měl proti Rusku a odběratelům jeho energetických surovin přitvrdit.
„Pro Rusko je to ve skutečnosti pěkná záležitost. Protože v politické rovině vidíme, jak ostře reaguje Evropa,“ vysvětluje v rozhovoru pro Lidovky.cz Simonov.
Evropané jsou zděšeni tím, že je Trump opět zradil a pustil, jak se jim zdá, ruské ropné produkty na světový trh. Přitom pro nás se situace v podstatě nijak nezměnila.
Konstantin Simonov, šéf ruského Fondu národní energetické bezpečnosti
Lidovky.cz: Můžete nejdříve říct, co si myslíte o dohodě mezi americkým prezidentem Donaldem Trumpem a ruským prezidentem Vladimirem Putinem o dodávkách nafty do USA? Jde o energetickou, nebo spíš jen o politickou dohodu?