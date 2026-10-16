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Dohoda Trumpa s Putinem dráždí Evropu. Naftu bychom vyváželi i bez ní, říká ruský expert

Jiří Just
Rozhovor
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Ruský prezident Vladimir Putin (vlevo) americký prezident Donald Trump. | foto: AP

Ruské tankery jsou připraveny „na značkách“. Americký prezident Donald Trump se dohodl s ruským lídrem Vladimirem Putinem na dodávkách nafty na americký a světový trh. Ruské pohonné hmoty mají pomoci Trumpovi spíše v politické rovině než na pumpách. V rozhovoru pro Lidovky.cz to vysvětluje Konstantin Simonov, šéf ruského Fondu národní energetické bezpečnosti a vedoucí katedry politologie Finanční univerzity při vládě Ruské federace.

Trump šokoval svět, když si s Putinem plácli ohledně dodávek nafty. Oficiálně je cílem tohoto kroku snížení rekordních cen pohonných hmot v USA před blížícími se listopadovými volbami do Kongresu. Americké ministerstvo financí v návaznosti na to okamžitě vydalo dočasnou výjimku ze sankcí. Trump přitom deal s Kremlem uzavřel jen necelý měsíc poté, co podepsal sankční zákon, který měl proti Rusku a odběratelům jeho energetických surovin přitvrdit.

„Pro Rusko je to ve skutečnosti pěkná záležitost. Protože v politické rovině vidíme, jak ostře reaguje Evropa,“ vysvětluje v rozhovoru pro Lidovky.cz Simonov.

Evropané jsou zděšeni tím, že je Trump opět zradil a pustil, jak se jim zdá, ruské ropné produkty na světový trh. Přitom pro nás se situace v podstatě nijak nezměnila.

Konstantin Simonov, šéf ruského Fondu národní energetické bezpečnosti

Lidovky.cz: Můžete nejdříve říct, co si myslíte o dohodě mezi americkým prezidentem Donaldem Trumpem a ruským prezidentem Vladimirem Putinem o dodávkách nafty do USA? Jde o energetickou, nebo spíš jen o politickou dohodu?

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