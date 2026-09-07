Duch Anchorage vyprchal. Rusko útočí na Trumpovy coca-colové city a Západu vysílá stále tvrdší signály

Proudový dron proletí okolo dvou červených nádrží a prudce narazí do bílé budovy. Po explozi začne stoupat hustý dým. Závod nemá nic společného s ukrajinskými ozbrojenými silami. A sotva šlo o náhodný útok nebo odklonění dronu. Spíše o signál. Na nádržích je totiž velkým bílým písmem napsáno Coca-Cola.
Na začátku září ruské drony provedly rozsáhlý útok na ukrajinskou metropoli a Kyjevskou oblast. Jeden z dronů Geran-4 zasáhl cíl v obci Velyka Dymerka. Šlo o výrobní závod společnosti Coca-Cola, jednu z největších stáčíren v Evropě. Podle Státní služby Ukrajiny pro mimořádné události měl dron zasáhnout sklady hotových výrobků a logistickou infrastrukturu. Po výbuchu vypukl v areálu závodu rozsáhlý požár. Výrobní linky však neměly být poškozeny.
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Úder zapadá do širšího kontextu ruských útoků ze začátku září 2026, které cílily na logistická centra v Kyjevské oblasti. Ruské ministerstvo obrany sice o útoku mlčí, ale prováleční blogeři uvádějí, že cílem útoku měla být především nákladní vozidla. Stejně jako v jiných případech se argumentuje tím, že ukrajinské síly používají zamaskované náklaďáky jako skryté odpalovací platformy pro dálkové drony.
„Je nepravděpodobné, že by ruské vzdušně-kosmické síly při určování cíle měly v úmyslu zranit city Donalda Trumpa, který je známý svou láskou k tomuto nápoji. S největší pravděpodobností šlo o plnění úkolů, které stanovilo vojenské vedení. I když je velmi lákavé domnívat se, že jde o signál před cestou amerických vyslanců Kushnera a Witkoffa do Moskvy,“ uvedl v rozhovoru pro Lidovky.cz Alexej Muchin, ruský politolog a šéf Centra politických informací.
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Přehodnocení přístupu k USA
Sergej Lavrov, ruský ministr zahraničí a jednička na kandidátce kremelské strany Jednotné Rusko ve volbách do Státní dumy, v rozhovoru pro ruskou televizní stanici RBK koncem srpna naznačil, že Moskva je připravena jednat s Donaldem Trumpem, ale nepovažuje jej za skutečného garanta, zejména v případě konfliktu na Ukrajině. Šéf ruské diplomacie popisuje Trumpa mezi řádky jako lídra, který není schopný zajistit plnění vlastní dohody.
Rusko tím může veřejně naznačovat, že vnímá USA jako partnera, s nímž se dá dohodnout, ale neexistuje žádná jistota, že Trump má páky tuto dohodu prosadit. Ruští představitelé poslední dobou stále častěji hovoří o tom, že vyprchal takzvaný duch Anchorage, který vznikl v srpnu 2025 při jednání Donalda Trumpa s Vladimirem Putinem na Aljašce. Nespočíval ani tolik v normalizaci vztahů Moskvy a Washingtonu, jež se od nástupu Trumpa do Bílého domu pohnula jen o píď, jako spíš ve vytvoření rámce pro ukončení války na Ukrajině.
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Kreml byl přesvědčen, že Trump nejenže akceptuje ruské požadavky, ale dokáže je i prosadit. „Nečekáme na naplnění těchto dohod nebo ujednání. Čekáme na vítězství. Čekáme na uskutečnění našich cílů,“ nechal se koncem června slyšet Jurij Ušakov, poradce Vladimira Putina pro zahraniční politiku. A dodal, že jedna strana této dohody není zcela v pozici, aby je splnila, respektive, že je má plnit pouze jedna strana. Myslel tím Moskvu.
Přehodnocení přístupu k USA a jejich roli zprostředkovatele se projevilo nejen v rétorice, ale i v eskalaci konfliktu na Ukrajině. Moskva šlápla na plyn. Na ukrajinskou snahu o blokádu anektovaného Krymu a 40denní kampaň proti ruské energetické a logistické infrastruktuře odpověděla rozsáhlými vzdušnými útoky na klíčové oblasti ukrajinského hospodářství. A tyto údery navzdory snahám zahraničních partnerů, jako je Indie či Turecko, Rusko stupňuje a nehodlá je v dohledné době ukončit.
Odveta za západní pomoc
Duch Anchorage vyprchal a přestává platit, že Rusko se bude snažit vyhýbat útokům na americké či západní firmy. „Rusové použili svůj dron k útoku na závod Coca-Coly. Coca-Cola je takový nepřítel, že ji zapalují Šahídy. Jasný ruský signál Americe,“ uvedl ve svém prohlášení ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj.
Letos zintenzivnily ruské útoky na západní firmy působící na Ukrajině. Nelze vyloučit, že jde o ruskou odvetu za pomoc západních zemí Ukrajině a projev rozsáhlého hybridního konfliktu Ruska se Západem. Naznačuje to i ruský politolog Muchin: „Je to reakce na slova amerického ministra zahraničí Marka Rubia, že Anchorage je mrtvý. My ale vycházíme z toho, že Trump rozhodnutí z Anchorage nezrušil.“
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A vysvětluje: „Proto Sergej Lavrov a prezident Putin buď přímo říkají, nebo naznačují, že tyto dohody jsou stále na stole, protože zrušit je může pouze Trump. Trump to ale nedělá. Proto má tato nekonzistentnost a dvojakost politiky, kterou nazýváme hrou na zlého a hodného policajtu, vážné následky. A to i pro americké společnosti působící na Ukrajině.“
Například na začátku roku ruská raketa zasáhla závod americké společnosti Philip Morris International v Charkově a v červenci byl v důsledku raketového útoku na Kyjev zcela zničen sklad tohoto tabákového giganta. Třikrát čelila ruskému útoku hlavní továrna společnosti Mondelez ve městě Trostjanec v Sumské oblasti. Poslední úder se uskutečnil koncem srpna a poškodil výrobní i administrativní budovy. Tato firma přitom dlouhodobě čelí kritice, že odmítá opustit ruský trh, kde stále provozuje své závody.
Na začátku srpna Rusko v jednom dni zaútočilo na tři aktiva patřící německým firmám. V noci na 5. srpna provedla ruská armáda masivní úder balistickými raketami a drony na Kyjev a Kyjevskou oblast, který zcela zničil ústřední sklad firmy Liqui Moly Ukraine. Stejný raketový útok vážně poškodil logistický komplex s produkty sportovního giganta Puma. A během dronového útoku na Oděskou oblast byla zasažena nákladní loď Emil patřící rejdařství Johann M. K. Blumenthal z Hamburku, jež se stále neovladatelně pohybuje v mezinárodních vodách Černého moře.