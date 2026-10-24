Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Depka v Putinově Rusku. Od rozpoutání války roste spotřeba antidepresiv

Jiří Just
Doporučujeme
Sledovat Lidovky.cz na Googlu

Fotogalerie6 Premium

Ilustrační snímek. | foto: Anastasia Korotková/Alamy/Profimedia

Válka, ekonomické problémy a nejistota. Tlak doby řeší stále více Rusů antidepresivy. Převážně ve velkých městech, kde jsou lépe dostupné. A kdo jsou lidé, kteří vyhledávají předepsání antidepresiv? Žena nebo muž ve věku 25–45 let, pracující v intelektuální sféře, s vysokou mírou stresu a úzkostnými poruchami, často na pozadí vyhoření.

„K velké lítosti se v naší zemi společně se šváby rozmnožili falešní psychologové, kteří předepisují antidepresiva, jako by se nechumelilo. Lidé se zakoukali do amerických hnusů a žerou všelijaká antidepresiva, a co potom? A potom vznikají sebevražedné sklony, alkoholismus a homosexualita,“ nechal se slyšet kontroverzní poslanec kremelského Jednotného Ruska Vitalij Milonov.

„Geografie poptávky po přípravcích k léčbě depresivních poruch se vyznačuje vysokou mírou centralizace. Na moskevský region připadá přes 22 procent všech výdajů obyvatel země za tyto léky.“

zpráva ruské společnosti RNC Pharma

Tento článek dočtete s iDNES Premium

Čtěte bez rušivých reklam

    Celý iDNES.cz na mobilu
    bez překrývání obsahu
19 Kč za měsíc po dobu 5 měsíců
Vyzkoušet
Už máte předplatné? Přihlaste se
Právě nejčtenější Premium články:
A dalších více jak 50 000 prémiových textů... Zobrazit další články
Vstoupit do diskuse

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.