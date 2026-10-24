„K velké lítosti se v naší zemi společně se šváby rozmnožili falešní psychologové, kteří předepisují antidepresiva, jako by se nechumelilo. Lidé se zakoukali do amerických hnusů a žerou všelijaká antidepresiva, a co potom? A potom vznikají sebevražedné sklony, alkoholismus a homosexualita,“ nechal se slyšet kontroverzní poslanec kremelského Jednotného Ruska Vitalij Milonov.
„Geografie poptávky po přípravcích k léčbě depresivních poruch se vyznačuje vysokou mírou centralizace. Na moskevský region připadá přes 22 procent všech výdajů obyvatel země za tyto léky.“