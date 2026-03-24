Rusové se přizpůsobují omezení internetu. Vrací se papírové mapy a bankovky

„Moc vám děkuji za tu vaší vépéenku. Nevím, co bych bez ní dělal,“ říká mi na chodbě moskevského televizního střediska Ostankino novinář V. K. „Není zač. To je přísně tajná novinka nepřátelských tajných služeb. Opatrně s ní,“ dobírám si ho.
Přestože V. K. je absolutně prokremelský žurnalista, i on potřebuje proniknout skrz digitální oponu, která se zatahuje nad Ruskem. A tak jsem mu dal tip na bezplatnou aplikaci, která umožňuje obcházet geografická omezení obsahu. VPN. Jak se tunel z Ruska do vnějšího světa neomezených informací označuje.