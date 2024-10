Těžký život migrantů v Rusku. Na „rizikové“ se pořádají razie, další podvodem lákají na Ukrajinu

Rusko se nachází ve schizofrenní situaci. Ruské hospodářství trpí nedostatkem pracovníků, nezaměstnanost je mimořádně nízká. Úřady však omezují tradiční pracovní sílu, která saturovala ruský pracovní trh.

V posledních měsících vláda výrazně zpřísňuje migrační politiku. Do Ruska v posledních dvou desetiletích za prací aktivně míří zejména obyvatelé postsovětské Střední Asie. Po brutálním březnovém teroristickém útoku na koncertní síň na periferii Moskvy, který si vyžádal smrt 145 lidí a za nímž stáli zradikalizovaní obyvatelé středoasijského Tádžikistánu, se však z migrantů stala bezpečnostní hrozba svým významem stojící hned za Ukrajinci a Západem.

Po celém Rusku se začaly provádět razie na „rizikové cizince“. Jen za první půlrok letošního roku bylo podle ruského ministerstva vnitra vyhoštěno 93 tisíc cizinců. Soudě podle zpráv z ruských regionů toto číslo bude ještě výrazně vyšší a překoná loňskou statistiku, podle níž Rusko muselo opustit 110 tisíc migrantů.

Zakázané profese

V polovině letošního září Vjačeslav Volodin, předseda Státní dumy, dolní komory ruského parlamentu, oznámil, že se bude hlasovat o 34 zákonech týkajících se migrace.

Státní duma plánuje například zpřísnit vydávání krátkodobého pobytu na základě manželství. Poslanci také budou rozhodovat, jestli s proviněným migrantem bude vyhoštěna z Ruska celá rodina, či naopak o zákazu migrantům přijíždět do Ruska se svými rodinami.

Policie už však například může deportovat migranty bez rozhodnutí soudu. Zároveň cizinci, kteří obdrží ruský pas, se musí povinně hlásit na vojenské správě.

V řadě regionů byla vůči migrantům zavedena různá omezení. Například v Moskevské oblasti přiléhající k ruské metropoli jim od prvního ledna příštího roku bude zakázáno pracovat v pouličních restauracích, prodávat alkohol a tabák či poskytovat služby ve sféře sportu a rekreace. Na Ruskem anektovaném Krymu mají od letošního roku migranti zakázáno působit v potravinářství, obchodu, v IT a dalších více než třech desítkách kategoriích. V Krasnodarském kraji na jihu Ruska migrantům fakticky povolili pracovat jen na stavbách.

Podvody s rekrutováním

Rusko se proto potýká se snížením přítoku migrantů. Ruské ministerstvo vnitra oznámilo, že k září 2024 bylo v zemi zaregistrováno 6,2 milionu cizinců. V předchozím roce jich však bylo o více než dva miliony víc. Tento jev nezačal letos, ale po vypuknutí covidové pandemie. Tlak na migranty, oslabení rublu a ekonomiky celkově, ale i válka dělají Rusko méně přitažlivé pro lidi ze Střední Asie.

„Migranty válka vystrašila hned dvakrát. Zkraje, když konflikt na Ukrajině začal. A poté na podzim 2022, když byla vyhlášena částečná mobilizace a do armády se dostali i lidé, kteří získali ruské občanství teprve nedávno, lidé s migrační minulostí,“ vysvětluje v rozhovoru pro web Lidovky.cz Valentina Čupiková, známá ruská lidskoprávní aktivista poskytující bezplatné právní služby pro migranty.

Podle jejích slov se po rozpoutání války proti Ukrajině začaly množit podvody s rekrutováním migrantů do ruské armády.

„Když například vyřizují dokumenty na získání pracovního patentu, aby mohli být v Rusku zaměstnáni, tak máme informace, že se do toho štosu – těch papírů je opravdu mnoho – snaží vložit i smlouvu na vstup do armády. To se stává během podávání dokumentů na migračním úřadu nebo na policii. Migranti jsou třeba zatýkáni za smyšlené přestupky: na veřejnosti mluví sprostě, mávají rukama a tak dále, a poté na stanici jsou nuceni podepsat smlouvu s armádou. To znamená, že různé úřady to na ně neustále zkouší,“ popisuje pasti na cizince Čupiková.

Expertka podotýká, že jen málo lidí ve skutečnosti skončilo na ukrajinské frontě. Mnohým se podařilo z nelegálního naverbování vyvléknout.

Jak však upozorňuje, v jiné situaci se nacházejí lidé, kteří ruské občanství získali nedávno a nebyli zaregistrováni na ruské vojenské správě. Když jsou tito lidé chyceni během razií, jsou mladí a nesplnili vojenskou povinnost, často musí rukovat.

„Protože jsou Rusové a mají stejné povinnosti jako každý občan země, nijak jim nejde pomoci,“ dodává právnička.

Jak migranta vylákat na Ukrajinu

Zkraje letošního roku ruský prezident Vladimir Putin vydal dekret, který umožňuje cizincům bojujícím v tak zvané speciální vojenské operaci za Rusko na Ukrajině získat pro sebe a své rodiny ruské občanství. „Nemyslím si, že tuto nabídku využil nějaký velký počet migrantů,“ domnívá se ruská lidskoprávní aktivista.

Když se migrantům daří vyhnout armádní pasti, neznamená to, že mají vyhráno a na Ukrajinu se nedostanou. „Existuje několik způsobů, jak podvodným způsobem vylákat migranty jako levnou pracovní sílu na Ruskem okupovaná ukrajinská území,“ podotýká Čupiková.

Podle jejích slov jsou například zaměstnanci technických služeb posílání z ruských měst na východ Ukrajiny v rámci tak zvaných služebních cest. Zaměstnavatel jim slibuje vysoké odměny, ale ve většině případů vidí na účtech jen pár desítek tisíc rublů.

„Lidé se odtud snaží utéct, na místě si uvědomují, kam se dostali. Ale protože v Rusku platí přísná pravidla pro registrace pobytu, jsou na linii mezi okupovaným územím a Ruskem zadržováni, obviněni z narušení migračních pravidel a často deportováni zpět do své vlasti,“ vysvětluje právnička.

Čupiková poukazuje i na to, že lidé jsou často najímáni na práci na okupovaných územích, aniž by tušili, že jedou na Ukrajinu.

„Stává se, že musí doslova otročit ve vojenských posádkách. Kopou zákopy nebo jinak slouží ruské armádě. Čelí různým formám nátlaku a za svou práci nedostávají vůbec zaplaceno. Jsou rádi, když se odtud dostanou pryč,“ vysvětluje Valentina Čupiková.