Co požaduje Rusko za mír s Ukrajinou? Věci, které se Kyjeva vůbec netýkají

Názor 12:00

Moskva souhlasí s dalším jednáním s Ukrajinou o příměří či míru. Rozhovory by měly začít v pondělí v Istanbulu. Zatím ale Rusko nepředložilo své návrhy, memorandum o podmínkách míru, o kterých jeho představitelé hovořili. Přesto se některé ruské požadavky dostaly do tisku. A je to překvapení v duchu nejlepších ruských nebo chcete-li sovětských tradic.