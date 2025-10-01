Rusko chce nahnat co nejvíc mužů do armády. Cizincům hrozí odnětím občanství

Dvě desítky mužů pomalu pochodují po výmoly zvrásněné cestě. První má sklopenou hlavu, ten za ním ho drží za ramena. Stejně jako třetí druhého, čtvrtý třetího. A tak dále. Dvouřadá lidská housenka si to šine k policejním antonům. Dohlíží na ni maskovaní muži v černém s kalašnikovy v rukou.
Zkraje minulého týdne policie Tulské oblasti, regionu ležícího 150 kilometrů od Moskvy, podnikla šťáru v romské osadě na okraji obce Fjodorovka. Jak uvádí ruský orgán, během zátahu bylo zajištěno 23 osob, kteří se nenechali evidovat u vojenské správy a vyhýbali se vojně.
Tlak na cizince s ruským občanstvím, aby se hlásili u komisariátů, se dá kromě jiného považovat za prostor ke skrytému verbování do války.
Lov ruských orgánů na Rusy, kteří se vyhýbají prezenční službě nebo jen pouhé vojenské evidenci, je v posledních letech v zemi Vladimira Putina pravidelný jev.