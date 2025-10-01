Rusko chce nahnat co nejvíc mužů do armády. Cizincům hrozí odnětím občanství

Premium

Fotogalerie 14

Ruští vojáci během výcviku. | foto: Dmitry Yagodkin / TASS / ProfimediaProfimedia.cz

Jiří Just
Doporučujeme   8:00
Každý Rus povinně na vojnu. Rusko zpřísňuje prezenční službu v ozbrojených silách. Pokud se nepřihlásíte armádě, přijdete o občanství, varují ruští poslanci. Vláda přikyvuje.

Celý článek je jen pro členy

Chcete číst prémiové texty bez omezení?

Předplatit

Dvě desítky mužů pomalu pochodují po výmoly zvrásněné cestě. První má sklopenou hlavu, ten za ním ho drží za ramena. Stejně jako třetí druhého, čtvrtý třetího. A tak dále. Dvouřadá lidská housenka si to šine k policejním antonům. Dohlíží na ni maskovaní muži v černém s kalašnikovy v rukou.

Zkraje minulého týdne policie Tulské oblasti, regionu ležícího 150 kilometrů od Moskvy, podnikla šťáru v romské osadě na okraji obce Fjodorovka. Jak uvádí ruský orgán, během zátahu bylo zajištěno 23 osob, kteří se nenechali evidovat u vojenské správy a vyhýbali se vojně.

Tlak na cizince s ruským občanstvím, aby se hlásili u komisariátů, se dá kromě jiného považovat za prostor ke skrytému verbování do války.

Lov ruských orgánů na Rusy, kteří se vyhýbají prezenční službě nebo jen pouhé vojenské evidenci, je v posledních letech v zemi Vladimira Putina pravidelný jev.

Dočtěte tento exkluzivní článek s předplatným iDNES Premium

Měsíční

99
Předplatit
Flexibilní, bez závazků
Automatické obnovování

Roční

989
Předplatit
Nejlepší poměr cena/výkon
Ušetříte 17%

Dvouleté

1 889
Předplatit
Nejvýhodnější
Ušetříte 20%

Připojte se ještě dnes a získejte:

  • Neomezený přístup k obsahu Lidovky.cz, iDNES.cz a Expres.cz
  • Více než 50 000 prémiových článků od renomovaných autorů
  • Přístup k našim novinám a časopisům online a zdarma ve čtečce
Více o iDNES Premium
Máte už předplatné? Přihlásit se
Právě nejčtenější Premium články:
Vstoupit do diskuse

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.