Ruský plán rozpočtu? Kreml zvyšuje výdaje na válku, zatímco občané jdou na vedlejší kolej

Celkově narostou výdaje o dvanáct procent oproti plánu na předchozí rok, tedy o čtyři procentní body nad současnou inflaci. Jak s ní zamávají ještě některá zvýšení cen za komunální služby či ekologický poplatek, je otázkou. Jak je ale „dobrým“ zvykem, 31,6 procenta výdajů rozpočtu je skrytých (oproti 26,8 procenta plánovaným na minulý rok).

Reálně ale růst není tak prudký, v některých oblastech pak, vzhledem k vysoké inflaci, dochází k poklesu. Za válku proti Ukrajině tak zaplatí hlavně ruští občané. Navíc, schodek ve výši 0,5 procenta HDP zní spíše jako zbožné přání než jako reálný odhad.

Na úkor regionů

Rusko na válku proti Ukrajině a s ní spojené výdaje plánuje zhruba 13 bilionů rublů. Není to přitom konečná částka, protože další části spojené s válkou jsou rozpuštěné v jiných kapitolách. Část půjde z kapitoly vnitřní bezpečnosti, Kreml se také netají tím, že hodlá prioritně vyčlenit prostředky na obnovu „nových“ regionů, tedy okupované části Ukrajiny. Vzhledem k tomu, že neplánuje zvýšit výdaje, znamená to, že o to méně půjde jiným regionům.

Obecně jsou rozpočty regionů velkou otázkou. Stát na jejich úkor často řeší vlastní problémy, jako se to ukázalo například v případech tzv. květnových dekretů, kdy Putin nařídil zvýšení mezd širokému spektru pracovníků od učitelů přes lékaře, ale toto zvýšení platily regiony. Nyní platí regiony výdaje na výplaty vojákům ruské armády ve válce proti Ukrajině. Dotace se jim sníží, ale získají více z daní fyzických osob a stát jim odpustí dluhy. Reálně to ale znamená, že část růstu mezd si stát vezme ve formě daně zpět.

U výdajů je nutné srovnávat srovnatelné. Nárůsty v rozpočtu jsou srovnávány s plánem na rok 2024, což není úplně přesné. Pro jakékoli závěry tak bude zajímavé především reálné čerpání rozpočtu, nikoli plán stanovený na minulý rok. Velmi zjednodušeně řečeno, výdaje mohly překročit, a také nejspíše překročily, to, co ruská vláda naplánovala.

Už v současné době mluví ruské ministerstvo financí o tom, že výdaje státního rozpočtu na konci roku 2024 dosáhnou téměř 39,4 bilionu rublů. Pak už nárůst na rok 2025, kdy mají dosáhnout 41,4 bilionu, nepůsobí tak omračujícím dojmem. Při inflaci, kterou se nedaří brzdit ani za cenu drakonických úrokových měr centrální banky (nyní 19 %, ale CBR se už nechala slyšet, že může dojít ke zvýšení již v říjnu), které zdražují ruské vládě půjčování peněz, může jednoduše dojít k překročení schodku. Ostatně, jako se to s vysokou mírou pravděpodobnosti stane i v roce 2024.

Rozpočet na rok 2025 vychází z ceny ropy téměř 70 dolarů za barel. To samo o sobě nemusí být nerealistické, ale také může. Ostatně, jako vždy, problém je prostě v tom, že ceny ropy jsou extrémně nepředvídatelné. Na jedné straně máte možnou akci Izraele proti Íránu, na druhou pak Saúdskou Arábii, která zjistila, že dobrovolným snížením těžby pouze přenechala trh jiným producentům, aby čehokoli dosáhla. Do všeho ještě vstupuje Čína a její zpomalení spojené s elektrifikací automobilového parku.

Pro ruský ropný sektor to bude i tak velká zátěž, protože už nyní musel omezit svoje investice. Možná to není problém pro současné výnosy (ty, spolu s plynem, mají přinést cca 11 bilionů rublů), ale v budoucnosti může ruská ropa ztratit velkou část svojí konkurenceschopnosti.

Postupně se také zvyšují daně a další poplatky (například i z alkoholu). Pro firmy se daň ze zisku zvedla z 20 na 25 procent, stát znovu zavedl progresivní daň z příjmů. Aby toho nebylo dost, rostou různé poplatky, jako jsou platby komunálních služeb (plyn, elektřina atd.) či tarify Ruských železnic. V prvním případě by šlo, vzhledem ke katastrofálnímu stavu, ve kterém se velká část budov v Rusku nachází, o pochopitelnou věc. Jenže problém je v tom, že peníze nepůjdou na nutné opravy (nemluvě už o zateplení a podobném „luxusu“), ale na válku a výdaje s ní spojené.

Ekologický (recyklační) poplatek je pak kombinací tlaku ruských výrobců aut (hlavně AvtoVAZ), kteří nebyli schopni konkurovat čínské produkci, a snahy zvýšit příjmy státního rozpočtu poplatkem za dovoz právě čínských aut. Nejde přitom o málo, jen za rok 2025 má být nárůst jeden bilion rublů. Další bilion pak mají přinést „nepravidelné příjmy“, tedy různé formy ad hoc daní či „dobrovolných“ plateb.

Dalším zdrojem peněz se může stát oslabení rublu, které přináší asi 180 miliard rublů za pokles rublu vůči dolaru o jeden rubl. Jenže jen stěží lze mluvil o tom, že by takové opatření bylo protiinflační.

Není až tak divu, že prosakují zprávy, že z ruské vlády vyšla instrukce, podle které se nemají novináři až zase tolik zabývat růstem výdajů na válku, kterou Putinova administrativa prezentuje jako konflikt, který zvládá levou zadní, ale spíše se věnovat „sociálnímu“ zaměření rozpočtu.

Bude se tak opakovat strategie z minulého roku, kdy ministr financí Anton Siluanov tvrdil, že sociální výdaje představují větší část výdajů než vojenské. Při bližším pohledu je ale jasné, že rozpočet jen podporuje další inflaci, zatímco občané budou na něm biti.