Speciální vojenská operace rovná se sociální smír. Přechod na válku by se Kremlu mohl vymstít

Teprve s postupem času a dotvořením správných názorů na válku se ustálil právě termín „Speciální vojenská operace“. Měl indikovat, že Rusko nevede plnohodnotnou válku, ale jde o operaci omezeného rozsahu, kterou zvládne armáda bez širšího zapojení veřejnosti.

Prvotní plán skutečně podle toho vypadal, ruská armáda měla obsadit Kyjev dříve, než se kdokoli rozkouká. A i když plán selhal, Kreml stále trval na tom, že se nejedná o válku. Vladimir Putin neustále zdůrazňoval, že se operace nebudou účastnit vojáci základní služby, ale jen dobrovolníci a profesionálové. I když některé zprávy ukazovaly na to, že vojáci základní služby na Ukrajině bojovali a umírali, Kreml se držel stále svojí verze.

Důvody, proč vytvářet zdání, že se nic neděje, jsou pochopitelně vnitropolitické. To, jak výbušné může být téma mobilizace, ukázala ta „částečná“ v roce 2022. Jejím výsledkem byl útěk několika set tisíc mužů v odvodovém věku za hranice. To byl šok, ze kterého se ruská ekonomika nevzpamatovala dodneška. Není tak ani divu, že se Kreml snaží za každou cenu nové mobilizaci vyhnout a vytváří zdání, že do války jde jen ten, kdo skutečně chce. Součástí toho je pak i vytváření dojmu, že se měst jako Moskva či Petrohrad válka netýká. A skutečně, pokud nechcete, o válce víte snad jen proto, že neustále rostou ceny potravin. Nepříjemné, ale dokud máte dost peněz, tak vás to až zase tolik netrápí.

Drtivé vítězství v nedohlednu

Armádu se daří plnit různými způsoby. Prvotní nadšenci, kteří měli pocit, že bojují za správnou věc, jsou už pravděpodobně po smrti. Nicméně stále je ještě dost těch, kdo přicházejí pro peníze. Kontrakty jsou sice na omezenou dobu, nicméně s neomezeným prodlužováním. Většinou ten, kdo jednou podepsal, už jinak než smrtí neodejde. Důvodem je nejen nucení k podpisům, ale i obrovská korupce v ruské armádě, která většinu peněz, které vojáci dostanou, zase zpátky „požere“.

Týkalo se to hlavně „zbytných“ lidí, ať už alkoholiků, vězňů či po uši zadlužených Rusů. Pro takové je armáda vlastně šancí na rozumnější život, než by vedli v civilu. Nicméně ani tyto případy nestačí, a tak dochází i k nátlaku vůči vojákům základní služby, aby si pobyt v armádě prodloužili. Nicméně, i když se objevují stížnosti proti takovému nátlaku, stále mají individuální charakter. Není používán plošně či náhodně, ale proti pečlivě vybraným jedincům tak, aby dopad na společnost byl co nejmenší.

Jenže problémem je, že současná strategie minimalizace dopadů na společnost a hrozby případné nespokojenosti nepřináší Kremlu drtivé vítězství, které očekával. Ukrajinská armáda je sice v defenzívě, ale stále se nejedná o drtivé vítězství.

Navíc ruská ekonomika, jak ukázalo i současné Petrohradské mezinárodní ekonomické fórum, není zrovna v ideální kondici. Kritika tak zaznívala nejen jako už tradičně na byznys snídani Sberu, tedy akci již tradičně představující i nepříjemné aspekty ruské ekonomiky, ale prakticky po celou dobu konání fóra. Vysoké úrokové míry dusí ekonomiku, nízké ceny ropy a pevný rubl zase rozpočet. A dosavadní ekonomický model založený na válečných výdajích narazil vedle toho, že peníze už nejsou tak snadno dostupné, i na to, že chybí pracovní síla. Dovoz odborníků z Afghánistánu či Severní Koreje, které ruské úřady oznámily, deficit nezachrání, navrhovaný dovoz Indů není o nic perspektivnější.

Obavy z nepokojů doma

Radikálové především z řad ruských nacionalistů požadují od Putina, aby nálepku „SVO“ strhl, a konečně přiznal, že Rusko vede proti Ukrajině válku. To by mělo dopady i na situaci v samotné zemi. Především by tím Kreml změnil sociální smír, který „SVO“ znamenala.

Povolán do války by tak mohl být kdokoli, kdo splňuje podmínky, země by plně přešla na válečnou ekonomiku. Ve válečném stavu by mohl Kreml zavést příděly, povinnou práci ve vojenském průmyslu atd. Současný stav, kdy lidé do válečného průmyslu odcházejí s ekonomickou motivací, by nahradilo přinucení. Takový stav prozatím platí na Ruskem okupovaných částech Ukrajiny, ale v samotném Rusku se neuplatňuje.

Některé indicie přitom ukazují na to, že Putin může přistoupit i k podobnému kroku. Několikrát už tvrdil, že Západ vyhlásil Rusku válku či že to či ono povolení používat zbraně proti ruským cílům znamená zapojení dotyčné země do války. Nedávno také naprosto explicitně zopakoval to, na co odborná veřejnost upozorňuje už dlouho, že tedy za svoji považuje celou Ukrajinu, nikoli jen její část.

Na druhou stranu ale jeho válečné choutky brzdí právě obavy z nepokojů uvnitř země. Doposud tvrdil, že ruská armáda vše zvládá bez problémů, nyní by bylo jasné, že tomu tak ani zdaleka nebylo. A i kdyby nedošlo k případným protestům, nová vlna emigrace by mohla znamenat poslední ránu ruské ekonomice a tím i válečnému snažení.